Rishi Sunak kann zufrieden sein mit seinem Nordirland-Deal, der auf viel Zustimmung stößt. Aber jetzt wird viel von der Reaktion der DUP abhängen.

International 3 Min.

Nach Einigung auf neue Brexit-Regeln

Worauf es nach dem Nordirland-Deal jetzt ankommt

Rishi Sunak kann zufrieden sein mit seinem Nordirland-Deal, der auf viel Zustimmung stößt. Aber jetzt wird viel von der Reaktion der DUP abhängen.

Von Peter Stäuber (London)

Rishi Sunak war sichtlich erleichtert, als er am Dienstagmorgen in einer nordirischen Cola-Fabrik vors Publikum trat. „Ich bin im siebten Himmel, dass wir gestern in unseren Verhandlungen mit der EU einen entscheidenden Durchbruch erzielt haben“, sagte der britische Premierminister vor der Kulisse eines riesigen Stapels roter Getränkedosen. „Brillant“, „historisch“, „außerordentlich positiv“ – seine kurze Ansprache war voll von Superlativen.

Dass Sunak so triumphierend auftritt, ist nachvollziehbar: Die Einigung, zu der Großbritannien und die EU am Montag gekommen sind, könnte den bitteren Nordirland-Streit, der über Jahre für große Spannungen gesorgt hatte, endlich begraben. Der bisherigen Reaktion nach zu urteilen, ist Sunak ein großer innenpolitischer Erfolg gelungen, die Zustimmung zum geschlossenen Abkommen ist breit.

Nach der Einigung mit der EU auf neue Brexit-Regeln für Nordirland hat Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak vor Ort um Unterstützung geworben. Foto: AFP

Das 26-seitige „Windsor Framework“, wie die Übereinkunft heißt, betrifft sowohl das Handelsregime in Nordirland als auch den rechtlichen Status der Provinz. Das grundlegende Problem, das es zu lösen galt, waren die Grenzkontrollen. Nach dem Brexit blieb Nordirland beim Warenverkehr Teil des EU-Binnenmarkts; das hatte zur Konsequenz, dass die Handelsgrenze in die Irische See verlegt wurde: Beim Handel zwischen Großbritannien und Nordirland fielen Zollkontrollen und jede Menge Papierkram an.

Warum sich London nicht mehr um EU-Regeln schert Die britische Regierung will bis Ende 2023 etwa 4.000 EU-Gesetze übernehmen, abändern – oder gar ganz streichen. Kritiker sind alarmiert.

Kompromisslösungen

Das Windsor-Abkommen baut diese Zollkontrollen zu einem guten Teil ab. Bei den Importen von Großbritannien nach Nordirland werden zwei Schienen eingeführt: Produkte, die für Nordirland bestimmt sind und in der Region bleiben, können künftig über die grüne Route aus Großbritannien eingeführt werden; hier fällt praktisch keine Bürokratie an. Über die rote Route kommen hingegen Güter, die dann weiter nach Irland und somit in EU-Gebiet befördert werden. „So stellen wir sicher, dass sich Waren innerhalb des internen britischen Markts frei bewegen können“, sagte Sunak.

Das Windsor-Abkommen baut die Zollkontrollen zu einem guten Teil ab.

Bei den scharf kontrollierten Landwirtschaftsprodukten akzeptiert die EU künftig britische Gesundheitsstandards – das bedeutet, dass am Ende über 90 Prozent der Zollbürokratie wegfällt. Zudem wird London die Kontrolle über die Mehrwertsteuer und die staatlichen Subventionen in Nordirland haben. Die überraschendste Änderung im Windsor-Abkommen betrifft jedoch die Gesetzgebung. Laut Brexit-Vertrag müsste Nordirland jede Änderung der EU-Handelsregeln automatisch übernehmen; das hat insbesondere bei der Democratic Unionist Party (DUP) für viel Frust gesorgt.

So haben sich Großbritannien und die EU auf die sogenannte „Stormont-Bremse“ geeinigt – in Stormont hat die nordirische Regierung ihren Sitz. Dieser Mechanismus gibt der nordirischen Legislative ein Vetorecht: Wenn eine EU-Gesetzesänderung „wesentliche und nachhaltige“ Folgen für Nordirland haben könnte, dann kann das nordirische Parlament die Bremse ziehen, sofern 30 der insgesamt 90 Abgeordneten dies wünschen. Dann wird die Gesetzesänderung in Nordirland vorerst nicht zur Anwendung kommen.

DUP-Parteichef Jeffrey Donaldson lobte den ausgehandelten Mechanismus, durch den Nordirland bei der Rolle von EU-Gesetzen für den eigenen Markt ein Vetorecht bekommen soll. Seine Partei werde den Vertrag nun jedoch zunächst ausführlich prüfen. Foto: AFP

In Westminster waren sich die meisten Politiker und Journalisten einig, dass Rishi Sunak mit dem Windsor-Abkommen einen bedeutenden Verhandlungserfolg verbucht hat. Die Konzessionen, die die EU gemacht hat, sind weit größer, als es seine Parteikollegen erhofft hatten. „Hat Rishi das Unmögliche geschafft?“, fragte die konservative „Daily Mail“, während die „Times“ den „Brexit-Durchbruch“ feierte.

Das Zünglein an der Waage

Aber noch ist die Sache nicht in trockenen Tüchern. Denn jetzt richten sich alle Augen auf die DUP, die zweitgrößte Partei in der nordirischen Legislative. Die unionistischen Hardliner sind mitunter der Grund, weshalb eine Einigung im Disput ums Nordirland-Protokoll überhaupt so dringend nötig war: Die DUP kündigte aus Protest gegen die Zollkontrollen ihre Beteiligung an der Regierung in Stormont – und verhindert somit seit einem Jahr eine Regierungsbildung in Belfast.

Wir werden uns Zeit nehmen. Jeffrey Donaldson, DUP-Parteivorsitzender

Bislang haben sich die Wortführer der DUP betont unverbindlich gegeben. „Wir werden uns Zeit nehmen“, um das Windsor-Dokument zu studieren, sagte der Parteivorsitzende Jeffrey Donaldson am Dienstag. „Es wird eine Vielfalt an Meinungen geben, aber die DUP wird zu einer kollektiven Entscheidung kommen.“ Sein Parteikollege Ian Paisley, der selbst für einen DUP-Politiker außergewöhnlich kompromisslos ist, warnte, dass der Deal gemäß seinem „Bauchgefühl“ nicht weit genug gehe.

Was Nicola Sturgeon zum Rückzug bewegte Die Erste Ministerin Schottlands hat nach acht Jahren an der Spitze überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie hinterlässt viele offene Fragen.

Umso mehr bemüht sich Sunak, weiterhin eifrig um Unterstützung für seinen Deal zu werben – je mehr öffentlichen Zuspruch das Windsor-Abkommen in den kommenden Tagen erhält, desto stärker ist die DUP unter Druck, sich nicht in der Rolle des Spielverderbers wiederzufinden.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.