(dpa) - Israel zeigt sich irritiert über das jüngste Lob des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban für den rechts-autoritären Führer und Hitler-Verbündeten Miklos Horthy (1868-1957). „Das hat uns jedenfalls verblüfft, und wir baten über diplomatische Kanäle um eine Klarstellung“, sagte der israelische Botschafter in Budapest, Jossi Amrani, am Mittwochabend dem ungarischen Nachrichtensender Hir TV.

Orban hatte Horthy in einer Rede vor einer Woche als „außergewöhnlichen Staatsmann“ bezeichnet. Horthy hatte von 1919 bis 1944 in Ungarn regiert und sein Land an der Seite Hitlers in den Zweiten Weltkrieg geführt. Unter seiner Herrschaft wurden fast eine halbe Million Juden nach Auschwitz deportiert.

Nationalistische Geschichtsklitterung



Der rechts-konservative Orban bezeichnete in seiner Rede Horthys Leistung während des Zweiten Weltkriegs als „traurig“. Ihm käme jedoch das Verdienst zu, nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie infolge des Ersten Weltkriegs dafür gesorgt zu haben, dass „wir (Ungarn) nicht unter den Trümmern der Geschichte begraben wurden“.

Dem israelischen Botschafter zufolge sei es aber „selbst in diesem historischen Kontext“ irritierend, wenn Horthy als „außergewöhnlicher Staatsmann“ bezeichnet werde. Kritiker werfen Orban einen rechts-autoritären Kurs sowie Geschichtsklitterung im nationalistischen Sinn vor.