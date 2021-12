Vor 75 Jahren gegründet, leistet das UN-Kinderhilfswerk Unicef weltweit Nothilfe in Krisengebieten und führt Entwicklungsprogramme durch.

International 7 Min.

75 Jahre Unicef

Unermüdlich im Einsatz für jedes Kind

Françoise HANFF Vor 75 Jahren gegründet, leistet das UN-Kinderhilfswerk Unicef weltweit Nothilfe in Krisengebieten und führt Entwicklungsprogramme durch.

Es ist keine schöne Nachricht, die das UN-Kinderhilfswerk Unicef in den Tagen ihres 75-jährigen Bestehens zu verkünden hat. Laut einer Studie hat die Corona-Pandemie weltweit zusätzlich 100 Millionen Kinder in Armut gestürzt. Das seien innerhalb von weniger als zwei Jahren zehn Prozent mehr, berichtete die Organisation am Donnerstag.

Schon vor der Pandemie hatten eine Milliarde Kinder weltweit nicht ausreichend Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Unterkünften, Ernährung, sanitären Einrichtungen oder sauberem Wasser gehabt. Eine solche Krise habe es in den 75 Jahren seit der Gründung von Unicef am 11. Dezember 1946 in New York noch nicht gegeben.

Von der Not- zur Entwicklungshilfe

In seinen Anfängen versorgte der United Nations Children's Fund hungernde und frierende Kinder im kriegszerstörten Europa mit Milch, Lebertran und warmer Kleidung. Das Mandat von Unicef war damals auf sieben Jahre terminiert. Angesichts der weltweiten Missstände wurde es unbegrenzt verlängert.

1945 erhalten Kinder im Campo Dei Cavalieri Di Colombo in der Via Aurelia in Rom Lebensmittel. © Unicef/UNI43096/Unknown

So wird die Aufgabe von Unicef in den 1950er-Jahren um die Entwicklungshilfe erweitert: Nach der Überwindung der größten Not in Europa setzt die Organisation alles daran, das Elend der Kinder in der sogenannten „Dritten Welt“ zu lindern.

In den 1960er-Jahren baut Unicef die Entwicklungsarbeit weiter aus. Für ihre auf die Bedürfnisse von Kindern und Frauen spezialisierten Entwicklungs- und Nothilfeprogramme wird das Kinderhilfswerk 1965 mit dem Friedensnobelpreis geehrt – als erste Organisation überhaupt.

Meilenstein für Kinderrechte

In den 1970er-Jahren entwickelt Unicef die orale Rehydratationstherapie – eine Mischung aus Salzen und Glukose, die es ermöglicht, an schwerem Durchfall erkrankten Kindern rasch wieder Flüssigkeit zuzuführen. Die britische Zeitschrift „The Lancet“ spricht von der „vielleicht größten Erfindung des 20. Jahrhunderts“.

Bildung ist eine der Hauptaufgaben von Unicef. Foto: Unicef/Frank Dejongh

Die 1980er-Jahre sind geprägt von einem Meilenstein für die Rechte von Kindern weltweit: Die Vereinten Nationen verabschieden 1989 die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Sie garantiert jedem Kind das Recht auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung. Dieses weltweite „Grundgesetz“ für Kinder ist bis heute die wichtigste Grundlage der Arbeit des Kinderhilfswerks.

Hilfe für Kinder in Not Zum Internationalen Tag gegen Kinderarbeit am Samstag: Ein Blick auf die französisch-luxemburgische Organisation „Padem“.

1990 versammelt Unicef 70 Staats- und Regierungschefs auf dem ersten Weltkindergipfel in New York. Angesichts der humanitären Katastrophen in Ruanda und Jugoslawien hilft Unicef mit Impfstoffen und anderen Hilfsgütern. Im Jahr 2000 verabschieden die Vereinten Nationen die Millenniumsziele: unter anderem die Überwindung von Armut, mehr Bildung und Frieden.

Gewalt gegen Kinder nimmt zu

Die 2000er-Jahre werden auch geprägt von dem verheerenden Tsunami im Dezember 2004 in Asien, dem über 200.000 Menschen zum Opfer fallen. Unicef leistet umfassende Not- und Wiederaufbauhilfe in einer der größten Hilfsaktionen seiner Geschichte.

Unicef: "Katastrophale Bildungskrise" Seit fast einem Jahr sind nach Angaben von Unicef mehr als 168 Millionen Kinder weltweit wegen der Corona-Pandemie vom Schulunterricht ausgeschlossen.

Im September 2015 verabschiedet die Weltgemeinschaft neue nachhaltige Entwicklungsziele. Erstmals verpflichten sich damit Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer gemeinsam auf konkrete Ziele für wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung. 2016 sieht sich Unicef mit einem seit der Gründung nicht mehr dagewesenen Ausmaß humanitärer Krisen und Gewalt gegen Kinder konfrontiert. Die Zahl der Flüchtlinge erreicht ihren Höhepunkt seit dem Zweiten Weltkrieg.

Rekordbudget für 2022

Corona bremst Kampf gegen Aids In Luxemburg wurde im Jahr 2020 ein Fünftel weniger HIV-Neuinfektionen festgestellt als im Jahr 2019. Die Zahl der Tests sank ebenfalls.

Aktuell halten mehrere Krisen die Welt in Atem: die Corona-Pandemie, der Klimawandel, umfassende sozioökonomische Probleme, eine Zunahme der Armut und der damit verbundenen Ungleich-heiten ... Das Ziel von Unicef bleibt dabei dasselbe: Jedem Kind in den über 190 Ländern helfen, in denen das Kinderhilfswerk mit seinen rund 15.000 Mitarbeitern und zahllosen ehrenamtlichen Helfern aktiv ist.

Auf Samoa wird ein siebenjähriges Mädchen gegen Masern geimpft. Foto: Unicef/Allan Stephen

Im Jahr 2020 sammelt Unicef weltweit sieben Milliarden US-Dollar Spendengelder. In Luxemburg werden im vergangenen Jahr 5,8 Millionen Euro gesammelt – trotz der Corona-Pandemie eine Rekordsumme. 2021 werden voraussichtlich noch mehr Mittel hierzulande eingehen.

Für 2022 hat Unicef ein Rekordbudget aufgestellt. Die Organisation bittet um Spenden im Umfang von 9,4 Milliarden US-Dollar (8,35 Milliarden Euro). Das sind 31 Prozent mehr, als sie für 2021 vorgesehen hatte. Denn ein Ende der Krisen ist nicht in Sicht.

Sandra Visscher im Interview: „Wir feiern unsere Resilienz“ Sandra Visscher arbeitet seit über 20 Jahren bei Unicef Luxemburg und ist seit 2003 Direktorin. Das Luxemburger Komitee wurde am 14. Februar 1979 gegründet. Momentan sind dort insgesamt 13 Mitarbeiter beschäftigt. Sandra Visscher, Unicef besteht seit 75 Jahren. Gibt es einen Grund zu feiern? Im aktuellen Kontext sprechen wir weniger von feiern als von einem Moment des Gedenkens. Die Tatsache allein, dass die Welt seit 75 Jahre Unicef braucht, ist ein Zeichen dafür, dass es zu vielen Kindern nicht gut geht. Um aber optimistisch zu bleiben, kann man sagen, dass Unicef unter schwierigen Bedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und während Jahrzehnten immer in den ärmsten Ländern im Einsatz war und sich auch jetzt nicht während der Pandemie daran hindern lässt, in über 190 Ländern aktiv zu sein. Es ist schon ein Grund zu feiern, dass wir uns von nichts abschrecken lassen. Wir feiern also unsere Resilienz. Was waren die größten Herausforderungen und Erfolge von Unicef in der Vergangenheit? Eine große Herausforderung war sicherlich der Tsunami an Weihnachten 2004, der eine Reihe von Ländern um den Indischen Ozean traf. Der Wiederaufbau hat natürlich gedauert. Auch die Situation in Syrien sticht heraus, seit über zehn Jahren versuchen wir dort Millionen von Kindern zu helfen mit medizinischer Versorgung, mit Lebensmitteln, mit Kleidung und vor allem mit Bildung, auch wenn sich die Schule dann beispielsweise in einem Flüchtlingslager befindet. Momentan besteht die größte Herausforderung darin, den Menschen in der Pandemie zu helfen und vor allem darauf zu achten, dass auch Menschen in anderen Ländern Zugang zu Impfstoffen haben. Unicef ist Teil der Covax-Initiative. Es wird nicht oft gesagt, aber Unicef ist über Jahrzehnte zum weltweit größten Lieferanten von Impfstoffen für Kinder geworden. Konkret bedeutet das, dass jedes Jahr fast die Hälfte der Kinder auf der Welt dank Unicef gegen Kinderkrankheiten geimpft werden können. Das ist enorm! In den 1970er-Jahren hat Unicef gemeinsam mit Partnern und Tüftlern eine Handwasserpumpe eingeführt. Auch wenn das banal klingt, handelt es sich dabei um die auch heute noch am meisten eingesetzte manuelle Wasserpumpe, die dafür sorgt, dass Millionen Menschen sauberes Trinkwasser haben können. Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten Schulen in Kisten, die oft in Notlagen oder Flüchtlingslagern eingesetzt werden. Darin befindet sich Schulmaterial für bis zu 40 Kinder, sodass sie unterrichtet werden können, auch wenn das Schulgebäude nicht mehr steht. Unser größter Erfolg ist – wie bereits gesagt – die Resilienz. Wir sind bei Notfällen immer schon vor Ort, wir sind vorbereitet und demnach sofort einsatzbereit. Und wir beteiligen uns anschließend beim Wiederaufbau. Resilienz hat alle anderen Erfolge ermöglicht. Welche Prioritäten hat Unicef für die Zukunft? Erstens die Covid-Pandemie. Als Teil der Covax-Initiative setzt sich Unicef dafür ein, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang zu Covid-Impfstoffen bekommt. Es ist für uns klar, dass die Pandemie kein Ende findet, ohne einen effizienten Impfstoff für jedermann. Es geht dabei nicht nur um den Impfstoff selbst, sondern auch darum sicherzustellen, dass man über die adäquaten Spritzen, die richtige Kühlkette und die richtigen Kühlschränke verfügt. Vor Ort müssen die Helfer für eine korrekte Handhabung des Materials geschult werden. Zusätzlich muss die Bevölkerung in ihrer eigenen Sprache über die Impfung informiert werden. Eine weitere Priorität von Unicef ist und bleibt die Bildung. Die bereits bestehenden Ungleichheiten wurden durch die Pandemie verstärkt. Wir wollen, dass Kinder auf der ganzen Welt Zugang zu Bildung haben und auch den weltweiten Zugang zum Internet zu einer Normalität machen. Eine dritte Priorität ist die mentale Gesundheit bei jungen Leuten – dieses Thema hat sich während der Pandemie verschärft. Wir möchten auf die Problematik aufmerksam machen, sie enttabuisieren und die politischen Entscheider dazu bewegen, ausreichend Hilfe zur Verfügung zu stellen. Viertens wollen wir den Fokus verstärkt auf das Klima legen. Das Thema wird bei unseren Projekten transversal eingebaut. So werden beispielsweise Schulen mit Solaranlagen errichtet. Auch setzen wir auf Lobbying bei westlichen Politikern. Neben diesen Prioritäten läuft die „normale Arbeit“ von Unicef natürlich weiter. (fh)





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.