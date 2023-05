L'auteur se demande pourquoi on laisse dominer l'idéologie sur les connaissances.

Une Europe sans énergie nucléaire, est-ce responsable?

Par Rolf Tarrach *

Ces jours-ci l’Allemagne a fermé ses dernières centrales nucléaires; c’est un jour noir, puisque inévitablement les émissions de dioxyde de carbone vont augmenter quelque part. Les raisons derrière cette décision ne sont certainement pas économiques, pas technologiques, pas environnementales, pas scientifiques.

On a toujours des difficultés pour comprendre que parmi les grands problèmes de l’humanité, il y en a un qui n’est pas comparable à tous les autres: le réchauffement de notre planète. Pour maintenir au moins une partie de notre planète relativement vivable les prochains 200 ans, il nous faut tous les moyens, et interdire l’électricité nucléaire, à cause de ses inconvénients, est comme ne pas donner un antibiotique, à cause de ses effets secondaires, à un malade de tuberculose qui est en train de mourir.



Il y a un temps, j’avais demandé à deux bons amis luxembourgeois, qui ont joué un rôle important comme dirigeants du pays, de lire le brouillon du texte qui suit. Un d’eux m’avait répondu que probablement 90% de la population ne serait pas d’accord avec mon texte. Cela m’a posé un dilemme éthique: est-ce moralement correcte de ne pas exprimer une opinion sur un problème si important quand on pense que la position du gouvernement et d’une grande partie de la population est erronée? Je crois que ce sont précisément ces opinions qu’il faut exprimer, si elles se basent sur des connaissances vérifiées.

Le sujet est l’opposition radicale à l’énergie nucléaire comme source d’électricité (1) par un certain nombre d’européens et spécifiquement de luxembourgeois. Bien sûr, notre pays, compte tenu de sa taille, n’a nul besoin de centrales nucléaires, ni sur son terrain, ni juste de l’autre côté de la frontière. Mais il a besoin d’une Europe qui maitrise ce savoir, et qui participe aux nouveaux développements technologiques qui sont en train d’être poursuivis ailleurs. Le risque de devoir acheter un jour la technologie nucléaire en Chine ou en Russie est trop élevé, et ce ne serait pas responsable de soumettre les prochaines générations à cette dépendance.

Il y a, mieux vaut tard que jamais, aujourd’hui un consensus généralisé sur l’extrême gravité du problème du réchauffement de notre planète. Scientifiquement il n’y a plus de doutes sur sa cause principale: les émissions des gaz à effet de serre dues aux activités humaines; le dioxyde de carbone en premier lieu et puis le méthane. La diminution des émissions de méthane sera probablement atteinte plus tôt, puisque la récompense est plus immédiate (2).

Pourquoi un pays si compétent dans les finances ne propose pas faire de même avec la production d’électricité, c’est-à-dire défendre une politique de diversification?

Le problème du dioxyde de carbone est terriblement complexe, psychologiquement, sociologiquement et politiquement, et une solution idéale n’existe pas. C’est le grand défi de notre temps. La bourse et les finances en général sont aussi très complexes et ce qu’on fait, c’est de reconnaître notre ignorance et, en conséquence, diversifier nos placements, notre portefeuille et nos politiques pour diminuer le risque. Pourquoi un pays si compétent dans les finances ne propose pas faire de même avec la production d’électricité, c’est-à-dire défendre une politique de diversification? Pour des raisons d’idéologie. Pourquoi laisse-t-on l’idéologie dominer sur les connaissances? Pour des raisons électorales. Pourquoi ne fait-on pas comme avec les thérapies utilisées par l’oncologie: on garde toutes celles qui sont effectives, même celles qui sont désagréables ou légèrement risquées?

Neufs arguments en faveur du nucléaire

Je voudrais maintenant rappeler brièvement quelques faits connus ou moins connus à propos de l’énergie nucléaire (3).

· Le nombre d’années de vie perdues par Gwh d’électricité produite est l’un des plus bas de toutes les sources d’énergie utilisées.

· La radioactivité émise dans l’environnement par Gwh d’électricité produite par le nucléaire est plus bas que par le charbon. Les deux sont beaucoup plus bas que la variabilité de radioactivité que l’on trouve dans la nature.

· Le problème du dépôt à très long terme des résidus nucléaires pas recyclés n’est pas encore résolu de façon satisfaisante, mais il n’est pas urgent, puisqu'un stockage pour quelques centaines d’années est faisable sans problème. Se faire des soucis à cause d’une potentielle légère augmentation de la radioactivité environnementale à l’année 3000 de notre ère est mal placer notre anxiété. D’ailleurs les cancers qui pourraient en découler ne devraient plus être une menace.

· Toutes les sources énergétiques ont des problèmes, même les nouvelles renouvelables, et le coût total, énergétique, économique, sociétal et environnemental d’un cycle complet n’est pas connu pour aucune d’elles avec une précision suffisante pour pouvoir faire une comparaison sérieuse.

· On parle d’un problème global. Mieux vaut vendre aux autres continents une technologie nucléaire de haute qualité environnementale et de haut niveau de sécurité, comme on le fait en Europe, qu’avoir partout des centrales de moindre qualité.

· Le nucléaire fait peur par son aspect gigantesque et menaçant, bien en évidence. Mais tout ce qu’on ne voit pas ou peu, distribué partout, comme les particules microscopiques et la contamination chimique, typiques d’autres technologies de génération d’électricité, nous coûte plus d’années de vie que la radiation nucléaire.

· Les bombes nucléaires et leur prolifération sont un vrai problème. Mais leur présence est indépendante des centrales nucléaires productrices d’électricité.

· Sans l’immense densité énergétique du nucléaire, on n’aura aucune chance d’éviter un jour la collision d’un grand astéroïde avec la Terre et l’effacement de l’Homo sapiens.

· Finalement, aujourd’hui et malgré les beaux discours et vœux pieux, la fermeture des centrales nucléaires implique globalement une augmentation des émissions de dioxyde de carbone.

Il est plus responsable aujourd’hui de suivre toutes les voies possibles pour diminuer les émissions de dioxyde de carbone que d’interdire une parmi les plus efficaces pour des raisons éloignées de nos connaissances.

Dire que c’est trop tard, c’est oublier qu’aujourd’hui le dioxyde continue à augmenter dans l’atmosphère, où il restera 200 ans, avec un rythme accéléré, et oublier que la raison par laquelle on est en retard est précisément l’opposition acharnée que le nucléaire a subi depuis 50 ans. Cette opposition est difficile de comprendre aujourd’hui.

Dire que c’est trop cher, c’est oublier les billions de subventions pour les fossiles et les billions qui sont dans des mains privées et qui cherchent des investissements, permis par la politique, et significatifs à long terme.

Le nucléaire et les vaccins

La peur au nucléaire partage, malgré quelques différences, certains traits avec la peur aux vaccins: une composante idéologique forte et un manque d’évidence scientifique. Je recommande suivre à Marie Sklodowska-Curie ici: rien est à craindre, tout est à comprendre. Si la compréhension s’avère difficile, et elle l’est dans les deux cas, je recommande suivre les experts, les gens qui ont les compétences et les connaissances nécessaires pour offrir un avis fiable. Quand tous ne coïncident pas, suivez le mainstream (4), pas les outliers, comme le Gouvernement l’a fait pour les vaccins, mais pas pour le nucléaire.

Le gouvernement luxembourgeois devrait reconsidérer, par responsabilité envers les prochaines générations, son opposition au développement en Europe d’une source d’électricité durable, avec très peu d’émissions de gaz à effet de serre. Ce sera fait ailleurs de toute façon, ne pas le faire en Europe, c’est alourdir encore plus un avenir déjà difficile pour notre vieux, sur-régulé continent: on dépendra encore davantage d’autres pays, qui ne seront probablement pas des modèles, ni de démocratie, ni de respect à l'environnement, ni de niveau de sécurité. Et cela aura été une conséquence d’une décision politiquement facile, mais scientifiquement et technologiquement injustifiée.

Parmi mes meilleurs et plus chers amis luxembourgeois, il y a plusieurs antinucléaires. Je leur demande de lire ce texte, laissant leurs contraintes politiques ou idéologiques de côté, priorisant la lutte contre les terribles conséquences des émissions de gaz à effet de serre, incroyablement encore croissantes.

* L'auteur est recteur émérite de l’Université du Luxembourg et physicien quantique.

(1) L’électricité est un vecteur d’énergie, comme l’est l’hydrogène, pas une source, comme le pétrole, le gaz, le vent ou l’uranium. Les vecteurs sont générés à partir des sources. Toute utilisation d’énergie finit produisant de la chaleur. Notre planète élimine cette chaleur moyennant la radiation infrarouge. Pour pouvoir le faire sans augmenter trop la température, l’atmosphère doit laisser passer ce rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre l’empêchent. Quand les conditions de température et d’humidité de l’atmosphère sont telles que notre corps ne peut plus dégager la chaleur produite par le métabolisme humain, la mort suit inévitablement à cause de l’échauffement excessif de notre corps. Cela est en train de se passer déjà, encore exceptionnellement, dans certains endroits. Ces deux phénomènes, l’un à l’échelle de la planète, l’autre à l’échelle du corps, sont analogues, bien que le dernier soit conséquence du premier.

(2) Il absorbe beaucoup plus la radiation infrarouge, mais il reste beaucoup moins de temps à l’atmosphère.

(3) Le livre-bd «Le monde sans fin» de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici offre une excellente narrative globale du problème énergie/climat et donne les chiffres pertinents avec peu de biais.

(4) Que la majorité des experts se trompe est moins probable que la majorité tout court se trompe.

