Une décision-clé vendredi dans le procès des attentats

Ein Jahr danach Belgien gedenkt der Brüsseler Anschläge

Belgien gedenkt am Mittwoch der tödlichen Terroranschläge in Brüssel vor einem Jahr. König Philippe besucht am Morgen die Orte der Attentate am Flughafen und in der U-Bahn-Station Maelbeek in Brüssel und enthüllt Denkmale für die Opfer.