Unbekannte schleifen Hakenkreuz aus Kirchenglocke

Kirchenglocken mit Hakenkreuzen machen seit einiger Zeit Schlagzeilen in Deutschland. In mindestens drei Gemeinden hängen solchen Relikte aus der Nazizeit, dort herrscht Uneinigkeit, wie mit diesen Erben der dunklen Vergangenheit zu verfahren ist. Im niedersächsischen Schweringen dauerte die Diskussion um die Glocke offensichtlich für manche zu lange.

(KNA) - Unbekannte haben das umstrittene Hakenkreuz auf einer Kirchenglocke im deutschen Schweringen (Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen) heimlich abgeflext. Die evangelische Landeskirche Hannovers bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Lokalzeitung "Die Harke". Der für die Kapellengemeinde zuständige Pastor Axel Hellwege habe am Abend des Gründonnerstag entdeckt, dass sowohl das Hakenkreuz als auch der Schriftzug "dies Kreuz gab Gelingen half Zwietracht bezwingen" entfernt worden seien, hieß es in einer Presseerklärung.

Gleichzeitig veröffentlichte die Kirche ein Bekennerschreiben, das nach Kirchenangaben an der Tür der Kapelle gefunden wurde. "Schweringen hat ein schmutziges, matschiges, nasses, kurz gesagt: ein extrem hässliches halbes Jahr hinter sich und es wurde Zeit, dass der Frühjahrsputz frischen Wind ins Dorf bringt", hieß es darin. Der genaue Tatzeitpunkt ist laut Landeskirche ebenso unklar wie die Frage, auf welche Weise der Täter in den Glockenturm gelangte. Es werde nun geprüft, wie mit der Sachbeschädigung der Glocke umzugehen sei und ob rechtliche Schritte ergriffen werden.

Das Foto zeigt die Schweringer Kirchenglocke vor dem "Flex-Einsatz". Foto: Die Harke/dpa

"Aufgrund des langwierigen Diskussionsprozesses und der strittigen Entscheidung, die Glocke weiterläuten zu lassen, kann ich einerseits nachvollziehen, wenn jetzt Fakten geschaffen worden sind", sagte Landessuperintendentin Petra Bahr. "Andererseits sehe ich die Verantwortlichen in der Kapellengemeinde unverändert in der Pflicht, die Aufarbeitung der Geschichte der Schweringer Kirchenglocke weiterzuführen."

Der Streit um die Hakenkreuz-Glocke in Schweringen war vor kurzem eskaliert. Nachdem die Öffentlichkeit im September 2017 von den Symbolen erfahren hatte, entschied der Kirchenvorstand im März trotz Protesten, die Glocke weiter zu nutzen. Pastor Hellwege focht die Entscheidung wegen Verfahrensfehlern an. Bis zur Klärung sollte die Glocke außer Betrieb bleiben.

Hakenkreuz-Glocken hatten in jüngster Zeit immer wieder für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Ein Exemplar im niedersächsischen Faßberg, das ebenfalls auf dem Gebiet der Hannoverschen Landeskirche liegt, soll ersetzt werden. Im pfälzischen Herxheim am Berg hatte der Gemeinderat dagegen entschieden, eine Glocke mit nationalsozialistischer Inschrift als zeitliches Dokument hängen zu lassen und weiter zu nutzen.