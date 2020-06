UN: Weltweit fast 80 Millionen Entwurzelte

Die Vereinten Nationen verzeichnen einen neuen Höchststand bei den Menschen auf der Flucht.

Von LW-Korrespondent Jan Dirk Herbermann (Genf)

Unterdrückung, Terror und Konflikte in vielen Ländern zwingen immer mehr Menschen in die Flucht. Weltweit stieg bis Ende des vergangenen Jahres die Zahl der geflohenen Kinder, Frauen und Männer auf 79,5 Millionen – ein historischer Höchststand.

Ein trauriger Rekord

„Niemals zuvor haben wir so viele Menschen auf der Flucht registriert”, erklärte der UN-Hochkommissar Filippo Grandi am Donnerstag in Genf ...