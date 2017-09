Von LW-Korrespondent Felix Lee (Peking)



Gegen Nordkorea gibt es bereits die drastischsten Sanktionen, die die Vereinten Nationen je gegen ein Land verhängt haben. Nun werden sie noch mehr verschärft.

Der Weltsicherheitsrat hat am Montagabend in New York für eine Resolution votiert, die Öllieferungen an Nordkorea drosseln und nordkoreanische Textilausfuhren gänzlich verbieten sollen ...