Un Pape pour tous

Difficile d'être un Pape, surtout par les temps qui courent. Rarement l'Eglise aura été aussi ouvertement divisée, déchirée entre ceux qui veulent des réformes et les représentants de courants restaurateurs qui trop souvent se réfugient dans l'esthétisme religieux et se contentent de l'apparence, d'une mystique vidée de son sens. Certains cardinaux ont même pris la plume pour demander des comptes au Pape publiquement sur le sens de certains de ses écrits, et d'autres ecclésiastiques et laïcs n'ont pas hésité pas à les qualifier d'hérésies. Du jamais vu, ou presque.

Pourtant au moment de l'élection du pape François, il semblait y avoir un consensus, et le mot d'ordre s'appelait réformes. Et, c'est pour cela, que le cardinal argentin, Jorge Maria Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, qui proposait des changements et qui avait même tout un programme, semble bien avoir été élu.

Tout de suite, les catholiques (et le monde entier), ont adopté cet homme souriant, le premier Pape qui n'était pas européen, et était de surcroît, le premier jésuite à succéder à saint Pierre. Il a innové sans attendre et a créé la surprise le soir même de son élection en annonçant qu'il prendrait le nom de François, en référence à saint François d'Assise, sa spiritualité et ses idéaux. Et ce Pape, qui décidément n'était pas comme les autres, n'allait pas habiter dans le palais qui lui était réservé, mais dans la maison d'hôtes attenante.

François appelle inlassablement de ses vœux une Eglise des pauvres, charitable, respectueuse de la création et de la dignité humaine. «N’aimons pas en paroles, mais par des actes», rappelle-t-il dans son message, consacré à la Journée des pauvres, publié en mai dernier. Et lui, qui voudrait que la lutte contre la pauvreté s'inscrive dans un style de vie, se penche encore sur les disparités éclatantes dans la distribution des richesses: «De nos jours, malheureusement, tandis qu’émerge toujours davantage la richesse insolente qui s’accumule dans les mains de quelques privilégiés et qui souvent est accompagnée de l’inégalité et de l’exploitation offensant la dignité humaine, l’expansion de la pauvreté à de grands secteurs de la société dans le monde entier fait scandale... à tout cela, il faut répondre par une nouvelle vision de la vie et de la société».

François a su rappeler les principes fondamentaux de l'Eglise en les traduisant dans un langage moderne, accessible à tous, en les reliant aux préoccupations de l'homme du XXIe siècle dans son monde globalisé et en lui insufflant un message d'espoir à travers (entre autres) son encyclique «Laudato si» ainsi qu'en lui donnant la parole lors de divers synodes.

C'est un Pape pour tous, comme le rappelait l'intitulé du livre que la rédactrice en chef du journal La Croix, Isabelle de Gaulmyn, lui a consacré, et qui s'adresse à tous, à tous les hommes de bonne volonté, comme il l'a souligné lui-même. C'est un Pape qui rassemble et qui est clivant tout à la fois, que l'on trouve sur nombre de fronts et qui mène plusieurs réformes en même temps, comme s'il craignait que le temps ne vienne à lui manquer. Et force est de constater qu'au vu de certaines résistances massives contre tout changement, c'est bien une course contre la montre qui est engagée, comme le soulignent certains observateurs pour lesquels les réformes, dont le contenu n'est pas toujours clairement défini, ne vont pas assez vite et ne sont pas assez nombreuses.

Mais l'autre question primordiale est, que veulent les catholiques? Sont-ils prêts en majorité à soutenir clairement ce Pape atypique et ses réformes ou sont-ce les réfractaires aux changements qui vont continuer à donner de la voix et à propager des arguments fallacieux?