Un lynx photographié dans la vallée de la Semois

L’information a été confirmée par la cellule environnement du Service Public de Wallonie.

Un lynx a été photographié, le 27 août dernier, dans la vallée de la Semois en province de Luxembourg belge. Le cliché a été pris par Maarten Cuvelier, un touriste flamand. Contacté par la télévision néerlandaise, cet habitant de Wavre-Sainte-Catherine a expliqué qu’au début, il n’y croyait pas car apercevoir un lynx est si rare qu’on l’appelle le fantôme de la forêt. Il préfère garder secret le lieu précis où la photo a été prise afin de protéger l’animal.



L’information a été confirmée par la cellule environnement du Service Public de Wallonie. « Un piège photographique d’un particulier a révélé de manière indiscutable la présence d'un lynx dans la vallée de la Semois », souligne le SPW. « L'auteur du cliché, originaire du nord de la Belgique, a averti l'ASBL Landschap, qui récolte les observations de grands prédateurs en Flandre, mais reçoit également des témoignages d'observations réalisées en Wallonie. L'association a immédiatement prévenu le Service public de Wallonie. »

Un animal solitaire qui évite l'homme

La qualité du cliché permet aux scientifiques du SPW Environnement de confirmer plusieurs des indices récoltés depuis février dernier indiquant la présence de ce grand félin dans cette partie du territoire belge. Ces observations sur plusieurs mois permettent, par ailleurs, de considérer que ce lynx n'est pas de passage, mais semble bien établi en Wallonie.

Le lynx est un animal solitaire, dont les mâles et femelles ne se retrouvent que pour la reproduction. La femelle élève seule ses jeunes. Les jeunes quittent le territoire familial pour créer leur propre territoire dès l'adolescence.

Les proies principales du lynx sont les rongeurs, les lièvres et les ongulés, surtout le chevreuil. Son domaine vital s'étend sur plusieurs centaines de km². Il s’agit d’un chasseur à l'approche et à l'affût très discret et excessivement difficile à observer. Il ne représente aucun danger pour l'homme qu'il prend soin d'éviter, raison pour laquelle les observations de lynx sont excessivement rares.

Disparu de la région depuis des centaines d’années, le lynx est-il de retour en Wallonie ? « Des observations ponctuelles ont été réalisées ces vingt dernières années », précise le SPW. « On ne peut pas encore parler de population établie, mais d'une succession d'observations sporadiques qui, compte tenu de la discrétion de l'animal constitue un signe encourageant pour une éventuelle recolonisation des forêts wallonnes. »

La cellule environnement du Service Public de Wallonie entend poursuivre les observations afin de récolter de nouveaux indices, notamment génétiques, permettant de déterminer l'origine de l'animal. Plusieurs programmes de réintroduction de cette espèce, qui avait complètement disparu d'Europe occidentale, ont eu lieu en France et en Allemagne notamment. Elle est intégralement protégée que ce soit au niveau européen ou wallon.

