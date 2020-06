UN: In Syrien droht eine "Massenhungersnot"

Nach UN-Erkenntnissen sind elf Millionen Syrer vom Hungertod bedroht. Die Verteilung der Überlebenshilfe in dem Bürgerkriegsland ist jedoch problematisch.

Von LW-Korrespondent Michael Wrase (Limassol)

Mit drastischen Worten hatte der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) vor dem Beginn der Geberkonferenz für Syrien am Dienstag in Brüssel die humanitäre Lage in dem Bürgerkriegsland dargestellt ...