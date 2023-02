Das Geld ist unter anderem für acht Länder bestimmt, in denen über 20 Millionen Menschen unmittelbar vor einer Hungersnot stehen.

250 Millionen Dollar

UN geben Rekordsumme aus Nothilfe-Fonds für Hungernde frei

(KNA) - Vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahl von Hilfsbedürftigen weltweit hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine Rekordzahlung von 250 Millionen US-Dollar (233 Millionen Euro) aus einem Nothilfe-Fonds der Vereinten Nationen angekündigt. Noch nie habe man aus diesem Budget eine so große Summe bereitgestellt, sagte er am Samstag beim Gipfel der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Insgesamt benötigten 339 Millionen Menschen auf der Erde humanitäre Hilfe, über ein Viertel mehr als vor einem Jahr, so Guterres.



Weltweit hungern etwa 811 Millionen Menschen Durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Situation weiter zugespitzt.

Das Geld ist laut dem UN-Generalsekretär unter anderem für acht Länder bestimmt, in denen über 20 Millionen Menschen unmittelbar vor einer Hungersnot stehen - Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Jemen, Mali, Nigeria, Somalia und Südsudan. In elf weiteren Ländern sollen Lücken in unterfinanzierten humanitären Programmen geschlossen werden. Dabei gehe es um Maßnahmen gegen Hunger sowie gegen Folgen des Klimawandels und andauernder Krisen in Äthiopien, Eritrea, Honduras, Kenia, Kolumbien, Kongo, Libanon, Madagaskar, Pakistan, Sudan und Tschad.

