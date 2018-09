Politiker sollten "achtsam mit der Sprache umgehen", damit diese keinen Raum für Rassismus biete, sagte Filippo Grandi am Freitag in Rom. Die Mahnung zielte klar auf Italiens Innenminister.

UN-Flüchtlingskommissar warnt vor „aggressiver“ Wortwahl

(dpa) - Der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat Politiker vor „aggressiver“ Wortwahl in der Migrationsdebatte gewarnt. Sie sollten achtsam mit der Sprache umgehen, damit diese keinen Raum für Rassismus biete, sagte der Präsident des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Rom. Andernfalls laufe man Gefahr, dass die Gesellschaft Ausländer, Migranten und Flüchtlinge für alle Probleme verantwortlich mache.

Grandi hatte sich in den vergangenen Tagen in Rom mit Regierungsvertretern getroffen. Unter anderem sprach er mit dem rechten Innenminister Matteo Salvini, der für seine scharfe Rhetorik gegen Migranten bekannt ist.