UN-Bericht: Zahl der Aids-Toten sinkt

(KNA) - Weltweit sterben weniger Menschen an Aids. Allerdings gibt es im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit auch Rückschritte, so das Ergebnis des am Dienstag im südafrikanischen Eshowe veröffentlichten Jahresberichts der UN-Organisation UNAIDS. Demnach starben im vergangenen Jahr 770.000 Menschen an Aids - verglichen mit 2010 ein Rückgang um etwa ein Drittel. Rund 1,7 Millionen Menschen infizierten sich 2018 neu mit HIV, 16 Prozent weniger als 2010.



Am stärksten betroffen sind laut UN weiterhin die Regionen Ost- und Südafrika; auch dort gebe es aber Fortschritte. So sei etwa die Zahl der Neuansteckungen und der Todesfälle in Südafrika seit 2010 um 40 Prozent gesunken. Besorgt äußert sich UNAIDS zur Lage in Osteuropa und Zentralasien. Hier stieg die Zahl der Neuinfektionen demnach 2018 um 29 Prozent an.

Eine antiretrovirale Therapie, die eine Übertragung des HI-Virus verhindern kann, erhalten laut dem Bericht mit 23,3 Millionen von 37,9 Millionen so viele Infizierte wie nie zuvor. Das bedeute aber auch, dass weiter Millionen Menschen ohne Zugang zu den lebenswichtigen Medikamenten blieben.



Geldmittel dringend benötigt



UNAIDS beklagt zudem fehlende Gelder. 2018 habe rund eine Milliarde US-Dollar weniger für die Bekämpfung von HIV/Aids zur Verfügung gestanden. Um weitere Fortschritte zu erzielen, brauche es mehr internationale Unterstützung.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beklagte mit Blick auf den Bericht, dass die Zahl der Todesfälle zuletzt kaum gesunken sei. Der rechtzeitige Einsatz wirksamer Diagnostika und Medikamente zur Behandlung von HIV/Aids könnte die meisten Todesfälle verhindern, hieß es. "Wir können nicht feiern oder über Erfolge sprechen, während Hunderttausende weiterhin jedes Jahr an Aids sterben, weil sie keinen Zugang zur HIV-Grundversorgung haben", kritisierte der HIV-Experte der Organisation, Gilles Van Cutsem. Sie lebten entweder in vernachlässigten Ländern - "oder sie sind Teil vernachlässigter Bevölkerungsgruppen, oder die Politik hat sie ignoriert".