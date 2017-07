(jag) - Bis 2025 könnte Frankreich bis zu 17 Atomreaktoren abschalten. Dies sagte der französische Umweltminister Nicolas Hulot gegenüber RTL-France. Nur so könne das Ziel erreicht werden, bis 2025 den Anteil an Atomstrom um auf 50 Prozent zu senken.



"Jedem muss klar sein, dass wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, Reaktoren abgeschaltet werden müssen", so Hulot." Es könten bis zu 17 sein, wir müssen das planen und dann schauen was möglich ist."

Welche Reaktoren genau betroffen sein werden, sagte Hulot nicht.



Hulot hat am Donnerstag einen Klimaplan vorgestellt, welcher die großen Linien der künftigen Energiepolitik vorgibt. Der Plan sieht auch vor, den Anteil an Atomenergie in Frankreich zu drosseln. Er liegt zurzeit bei 75 Prozent.