Eine Stunde lang beackert US-Präsident Trump die Wahlverantwortlichen des Bundesstaats Georgia am Telefon. Sie sollen das Wahlergebnis zu seinen Gunsten korrigieren.

Umstrittenes Telefonat: Trump will Wahlergebnis ändern lassen

„Kriminell“, „gefährlich“ und „Machtmissbrauch“: Die Bemühungen des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, seine Wahlniederlage im Bundesstaat Georgia nachträglich abändern zu lassen, haben bei Demokraten Entrüstung hervorgerufen.

(dpa) - Trump hatte in einem einstündigen Telefonat den für die Wahl in Georgia verantwortlichen Staatssekretär Brad Raffensperger - ebenfalls ein Republikaner - unverblümt aufgefordert, genügend Stimmen für ihn „zu finden“ und das Ergebnis „nachzuberechnen“, wie die „Washington Post“ am Sonntag berichtete. Die Zeitung veröffentlichte einen kompletten Mitschnitt des Gesprächs.

Später berichteten auch weitere US-Medien unter Berufung auf ihnen vorliegende Mitschnitte über den Inhalt des Gesprächs. Trump schrieb auf Twitter ebenfalls über das Telefonat mit Raffensperger und beschimpfte seinen Parteikollegen als „ahnungslos“.

Die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris bezeichnete Trumps Vorgehen in dem Telefonat vom Samstag als „dreistem Machtmissbrauch“, der „die Stimme der Verzweiflung“ erkennen lasse. Trump und seine Republikaner hätten in dem Bundesstaat sechs Klagen gegen das Ergebnis eingereicht und seien damit erfolglos geblieben, sagte die Demokratin bei einem Wahlkampfauftritt in Georgia.

Der frühere demokratische Präsidentschaftsbewerber Julian Castro schrieb auf Twitter, „der Präsident der Vereinigten Staaten erpresst die Verantwortlichen der Bundesstaaten, um zu versuchen, die Wahl zu stehlen, die er verloren hat“. Sein Vorgehen sei „kriminell und gefährlich“

Warnung vor Straftat

In dem Telefonat warnte Trump Raffensperger, dass er ein „großes Risiko“ eingehe und sich womöglich einer Straftat schuldig mache, wenn er nicht gegen Wahlbetrug vorgehe. Trump hatte in Georgia bei der Wahl vom 3. November sehr knapp verloren. Der Demokrat Joe Biden lag dort mit etwa 12 000 Stimmen vorne. Die Ergebnisse wurden dort zwar zweimal nachgezählt, das Endergebnis änderte sich dadurch aber nur geringfügig - es gab keine Hinweise auf größeren Wahlbetrug.

Trump beklagte in dem Gespräch das „falsche“ Ergebnis in Georgia. „Ich will nur 11 780 Stimmen finden (...), weil wir den Bundesstaat gewonnen haben“, sagte er dem Mitschnitt zufolge. „Wir haben die Wahl gewonnen, und es ist nicht fair, uns den Sieg so zu nehmen“, sagte Trump. „Es kann nicht sein, dass ich Georgia verloren habe.“. Es seien „Hunderttausende“ fragwürdige Stimmen abgegeben worden, behauptete der 74-Jährige. „Tote haben abgestimmt.“

Raffensperger solle die Ergebnisse nochmals prüfen, forderte Trump. Es sei „nichts falsch daran“ zu erklären, dass alles neu berechnet worden sei. „Aber prüfen Sie es mit Leuten, die Antworten finden wollen“, sagte Trump. Raffensperger entgegnete dem Mitschnitt zufolge: „Wir müssen zu unseren Zahlen stehen. Wir glauben, unsere Zahlen stimmen.“ Er verwies auch darauf, dass die Ergebnisse vor Gericht Bestand gehabt hätten. Auf Twitter schrieb er mit Bezug auf Trumps Behauptungen: „Mit Respekt, Herr Präsident: Was Sie sagen, ist nicht wahr.“

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Fünf wichtige Punkte aus dem Telefonat Trump will das Ergebnis ändern „Was machen wir jetzt, Leute? Ich brauche nur 11.000 Stimmen. Jungs, ich brauche 11.000 Stimmen. Gebt mir mal ne Chance!“

Trump versucht Rafffensperger einzuschüchtern „Es kann nicht sein, dass ich Georgia verloren habe. Kann nicht sein. Wir haben mit mehreren Hunderttausend Stimmen gewonnen.“ Dann deutet er Ermittlungen an: „Sie wissen, was da läuft und haben es nicht angezeigt. Das ist ein Vergehen. Das können Sie nicht zulassen. Das ist ein großes Risiko für Sie und Ryan [Germany], ihren Anwalt. Großes Risiko.“

Trump nutzt die Nachwahl als Druckmittel Er deutet an, dass Raffensperger die Chancen der beiden Republikaner Perdue und Loeffler gefährdet, wenn er nicht bis Dienstag etwas unternimmt. „Sie würden großen Respekt bekommen, wirklich großen Respekt, wenn Sie diese Sache vor der Wahl in Ordnung bringen.“ Raffensperger hält dem Druck stand Der Wahlverantwortliche aus Georgia hat Trump schon früh widersprochen und Bidens Sieg in Georgia für legitim erklärt. Zu Trump sagt er jetzt: „Ihr Problem, Mister President ist, dass die Daten, die sie haben falsch sind.“ Trump behauptet, 5.000 tote Bürger hätten gewählt, Raffensperger korrigiert: „Es waren zwei.“ Trump könnte sich strafbar gemacht haben Mehrere US-Juristen haben sich bereits zu Wort gemeldet und bezeichnen das, was in dem Telefonat zu hören ist, als zumindest problematisch. Der ehemalige Staatsanwalt Michael Bromwich schrieb: „Falls es nicht weitere Ausschnitte aus dem Band gibt, in denen eine kriminelle Absicht irgendwie ausgeschlossen wird, verstößt das Zitat 'Ich will nur 11.780 Stimmen finden' und die darauffolgenden Drohungen gegen 52 US Code 20511.“ In dem Paragraphen geht es unter anderem um die Fälschung von Auszählungen.

