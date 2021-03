Belgiens Position zum umstrittenen Impfstoff bleibt unverändert: AstraZeneca wird weiter eingesetzt.

Umstrittener Impfstoff: Belgien hält weiter an AstraZeneca fest

Belgiens Position zum umstrittenen Impfstoff bleibt unverändert. Denn während mehrere Länder beschlossen haben, die von AstraZeneca gelieferten Impfstoffe auszusetzen, setzt Belgien das Vakzin weiter ein.

(jwi) - Der Oberste Gesundheitsrat (CSS) in Belgien hat seine Entscheidung nochmals bekräftigt: Die Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca wird fortgesetzt. Der Rat schließt sich damit der Meinung der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie der Europäischen Medikamentenagentur EMA an, die sich für eine Weiterführung aussprechen. Gleichzeitig stellte der Rat aber klar, der europäischen EMA zu folgen, sollte diese ihre Meinung dazu ändern.

Denn der schwedisch-englische Impfstoff ist nicht ganz unumstritten. Hintergrund sind Meldungen von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung. Nachdem viele europäischen Nachbarstaaten beschlossen hatten, die Impfungen mit dem Vakzin auszusetzen, zog auch das Großherzogtum am Montagabend nach.

In einem Interview mit dem belgischen Fernsehsender RTL Info erklärte am Montagabend der Präsident des belgischen Impfzentrums der CSS, Yves Van Laethem, in den meisten Ländern sei diese Entscheidung allerdings von politischer statt von wissenschaftlicher Seite her getroffen worden.

„Wir befinden uns in einer Art politischem Dominospiel. Da bei der Bevölkerung eine gewisse Angst vorherrscht, hat sich die Politik entschlossen, die Impfkampagnen auszusetzen. Doch wir haben uns entschieden, diese fortzuführen und uns eher den wissenschaftlichen Entscheidungen der Behörden anzuschließen. Ich hoffe, dass die Bevölkerung versteht, dass es in ihrem Interesse ist, sich impfen zu lassen“, erklärte Van Laethem.

Abwägung von Nutzen und Risiko

Die EMA untersuche derzeit die aufgetretenen Fälle, habe aber bereits darauf hingewiesen, dass es in der Bevölkerung nicht mehr Thrombosen zu geben scheine als normal. „Bei denjenigen, die sich bisher mit Covid-19 infiziert haben und erkrankten, kommt es häufiger zu Blutgerinnsel“, fügte er hinzu und betonte erneut, dass es eine Frage der Abwägung von Nutzen und Risiko sei.



Mehrere europäische Länder, darunter Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Luxemburg, haben die Verabreichung des Impfstoffs von AstraZeneca als Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt.

Denn bei der Analyse gebe es eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Thrombosen in Hirnvenen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astrazeneca. Die EMA untersucht diese Vorfälle weiterhin.

Der europäische Ausschuss für Risikobewertung wird seine Analyse am Dienstag fortsetzen und am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung abschließen.

