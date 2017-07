(dpa) - Im sozialistischen Venezuela droht die Lage außer Kontrolle zu geraten. Seit Mittwoch wurden acht Menschen bei Protesten durch Schüsse getötet, darunter zwei Jugendliche. Laut Behördenangaben starben seit April bisher 113 Menschen. Gefordert werden der Rücktritt von Präsident Nicolás Maduro und Neuwahlen.

Die Lage ist vor der von der Opposition boykottierten Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung am Sonntag extrem angespannt. 232.000 Soldaten sollen die Wahl schützen, es werden Blockaden und Attacken auf Wahlzentren befürchtet. Die Opposition fürchtet den Umbau zu einer Diktatur Maduros über den Hebel der Verfassungsreform. „Wählt für den Frieden, für die Zukunft“, sagte Maduro in Caracas.

Das Land mit den größten Ölreserven wird von einer dramatischen Versorgungskrise erschüttert, es fehlt an Lebensmitteln und Medizin. Maduro macht den gefallen Ölpreis und einen „Wirtschaftskrieg“ des Auslands verantwortlich. Er bezichtigt die USA, gemeinsam mit der Opposition einen „Putsch von rechts“ zu planen - und daher auch die Bewaffnung von 500.000 sozialistischen Milizen angekündigt.

Da fast nur Sympathisanten der Sozialisten für die 545 Sitze in der Verfassungsgebenden Versammlung kandidieren, ist das Ergebnis schon vor der Wahl praktisch klar. Entscheidender wird die Wahlbeteiligung sein, rund 19,4 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen.



Unruhige Zeiten in Venezuela.

Foto: AFP

Mitte Juli sprachen sich bereits 7,5 Millionen Venezolaner in einer symbolischen Befragung gegen Maduros Pläne aus. Die Wahl wird daher Rückschlüsse auf seinen Rückhalt liefern - allerdings wird auf Hunderttausende Arbeiter und Angestellte in staatlichen Unternehmen laut Medienberichten mit Textnachrichten und Telefonanrufen erheblicher Druck ausgeübt, an der Wahl am Sonntag teilzunehmen.

Viele fürchten eine Gewalteskalation rund um die Wahl, die Regierung erließ ein Demonstrationsverbot bis Dienstag, in mehreren Städten wurde das ignoriert. Es gibt Berichte über Hamsterkäufe. Mehrere Länder warnten eindringlich vor Reisen in das Land. In den sozialen Medien tobt eine Propagandaschlacht mit Falschmeldungen. Das aus rund 20 Parteien bestehende Oppositionsbündnis „Mesa de la Unidad Democrática“ teilte mit, seine Internetseite sei gehackt worden.

Iberia und Air France streichen Flüge

Wegen der extrem angespannten Lage haben die Fluggesellschaften Iberia und Air France Flüge in das südamerikanische Land gestrichen. Iberia teilte mit, dass ein am Sonntag von Madrid nach Caracas geplanter Flug aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt und man frühestens am 2. August wieder Caracas anfliegen werde. Air France strich von Sonntag bis Dienstag geplante Flüge. Inzwischen ist Venezuelas Hauptstadt kaum noch zu erreichen.

Zehn Fluggesellschaften, darunter Lufthansa und Alitalia, haben den Flugverkehr sogar dauerhaft eingestellt, unter anderem wegen Sicherheitssorgen am internationalen Flughafen Simón Bolívar und wegen Außenständen in Millionenhöhe bei Ticketverkäufen in dem Land. Der Flughafen in Caracas wird damit immer mehr zum Geisterflughafen.