Umsonst ins Theater - mit Hakenkreuzbinde

Im Theater Konstanz dürfen Zuschauer "Mein Kampf" von George Tabori kostenfrei ansehen - wenn Sie sich verpflichten, im Theater eine Hakenkreuzbinde zu tragen. Die Nachfrage ist groß, die Empörung auch.

(dpa) - Für die umstrittene Aufführung von George Taboris "Mein Kampf" sind beim Theater Konstanz bereits viele Anfragen für Freikarten eingegangen. Das Theater hatte dafür die Bedingung gestellt, dass Besucher während der Vorstellung ein Hakenkreuz-Symbol im Theatersaal tragen sollten.

Es hätten sich bisher rund 50 Interessierte gemeldet, sagte eine Sprecherin. "Das ist sehr viel, das hat mich überrascht." Zuvor hatte auch der SWR berichtet. Wie viele Karten insgesamt verkauft wurden, konnte das Theater am Dienstag nicht sagen. Es seien 14 Vorstellungen geplant, die Auslastung liege im Schnitt bei rund 45 Prozent.

Mit der Idee will das Theater nach eigenen Angaben zeigen, wie schnell man Menschen korrumpieren könne. Wer eine Karte kaufe, könne dagegen einen Davidstern als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft tragen, hieß es beim Schauspielhaus.

Weiter teilte das Theater mit: "Wir möchten zum Ausdruck bringen, dass wir trotz unseres Erstaunens über die stellenweise öffentliche Vorverurteilung froh sind über die bundesweite Beteiligung an dieser aus unserer Sicht längst überfälligen Debatte." Taboris Werk "Mein Kampf" ist nach Angaben des Theaters eine Karikatur der früheren Jahre Hitlers. Das Stück zeige, "dass wir nicht von Ideologien befreit sind, die sich in einer Persönlichkeit konzentriert auch heute noch zu historischem Horror entwickeln können."



Die Freikarten-Idee hat bereits für Proteste gesorgt. So hatten etwa die Deutsch-Israelische Gesellschaft in der Bodensee-Region und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz unter anderem auch kritisiert, dass die Premiere am 20. April auf den Geburtstag von Adolf Hitler fällt. Die Gesellschaften riefen zum Boykott auf: "Es gibt eine dritte Option: Man kann auch keine Theaterkarte kaufen."

Straftat oder Kunstfreiheit?

Vor der umstrittenen Aufführung sind auch Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Diese würden nun geprüft, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Das Tragen von Hakenkreuzen in der Öffentlichkeit sei grundsätzlich eine Straftat. Im Fall des Theaterstückes müsse man aber prüfen, ob eventuell das Thema Kunstfreiheit eine Rolle spiele.