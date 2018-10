Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow ist der Gewinner des diesjährigen Sacharow-Menschenrechtspreises.

Ukrainischer Filmemacher Oleg Senzow erhält Sacharow-Preis

(dpa/KNA) - Der ukrainische Filmemacher Oleg Senzow erhält den Sacharow-Preis für Menschenrechte des EU-Parlaments. Senzow war 2015 in einem umstrittenen Prozess in Russland zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden - wegen angeblich geplanter Terroranschläge. Er fordert die Freilassung ukrainischer Gefangener aus russischen Straflagern und befindet sich seit mehr als 100 Tagen im Hungerstreik.

Finalisten für die Auszeichnung waren zudem Organisationen, die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aus Seenot retten und der in Marokko inhaftierte Aktivist Nasser Zefzafi.

Der Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit wird seit 1988 jährlich vom EU-Parlament vergeben. Er zeichnet Persönlichkeiten und Institutionen aus, die sich besonders für Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten, die Achtung des Völkerrechts und die geistige Freiheit einsetzen.

Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 12. Dezember im Plenum des EU-Parlaments in Straßburg statt. Benannt ist die Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989). Die Europaabgeordneten wollen mit ihr die Menschenrechte und Demokratie in aller Welt fördern. Zu den bisherigen Preisträgern gehören der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan (1938-2018) und der frühere südafrikanische Staatspräsident Nelson Mandela (1918-2013).