Ihre derbe Weigerung, sich einem russischen Kriegsschiff zu ergeben, wurde zum geflügelten Wort. Jetzt werden 13 Grenzsoldaten zum Briefmarkenmotiv.

International 20

"Russisches Kriegschiff..."

Ukrainische Post ehrt "Helden der Schlangeninsel"

Tom RÜDELL Ihre derbe Weigerung, sich einem russischen Kriegsschiff zu ergeben, wurde zum geflügelten Wort. Jetzt werden 13 Grenzsoldaten zum Briefmarkenmotiv.

Es war einer der ersten denkwürdigen Zwischenfälle dieses Krieges: Als das russische Kriegsschiff „Vasily Bykov“ am 24. Februar von 13 ukrainischen Grenzposten auf der winzigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer über Funk die Kapitulation verlangte, antwortete der ukrainische Soldat Roman Gribov mit „Russisches Kriegsschiff, f*ck Dich selbst“ - oder zumindest der russischen, nicht ganz wörtlichen Entsprechung.

Diese 5 Videos verdeutlichen, was zurzeit in der Ukraine passiert Videos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen den Mut und die Solidarität der Menschen in Zeiten des Krieges.

Der Rest ist sattsam bekannt, die Russen nahmen die Insel ein, die Grenzposten wurden zunächst für tot gehalten, dann in russischer Gefangenschaft vermutet. Gribovs vulgärer Satz aber steht seitdem für den Willen der Ukrainer, ihr Land nicht kampflos Wladimir Putins Großmachtphantasien zu überlassen. Oder wie US-Senator Ben Sasse es am 28. Februar in einer Senatsdebatte formulierte: „'Russisches Kriegsschiff, idi na khuy' ist jetzt der Schlachtruf des ukrainischen Widerstands“.

Über 500 Einsendungen

Die ukrainische Post Ukrposhta hat den Zwischenfall auf der Schlangeninsel zum Anlass genommen, eine neue Sondermarke herauszubringen. Ein Wettbewerb mit Abstimmung über das beste Motiv brachte einen Sieger hervor: Die Zeichnung des Künstlers Borys Grokh transportiert die (t)rotzige Antwort des Soldaten mit einer international verständlichen Fingergeste - eine Variante, die noch weitere der insgesamt 20 zur Wahl stehenden Entwürfe wählten.

20 Die 20 Entwürfe, die zur Wahl standen. Gewonnen hat Nummer 3.

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta Foto: Ukrposhta

Auf der Facebook-Seite von Ukrposhta konnten Nutzer darüber abstimmen. Über 500 Motive seien eingereicht worden, heißt es dort. Die Gewinnermarke soll auch für Briefe ins Ausland gültig sein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.