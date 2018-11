Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine droht zu eskalieren. Am Sonntagabend sollen Grenzschützer von Russland auf Boote der ukrainischen Marine geschossen haben. Jetzt mobilisiert die Ukraine ihre Armee.

International 1

Ukraine verhängt Kriegsrecht

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine droht zu eskalieren. Am Sonntagabend sollen Grenzschützer von Russland auf Boote der ukrainischen Marine geschossen haben. Jetzt mobilisiert die Ukraine ihre Armee.

(dpa) - Es soll zwei Verletzte gegeben haben. Russland hat den Zwischenfall bestätigt und sein Vorgehen damit begründet, dass die ukrainischen Schiffe eine Grenzverletzung begangen hätten. Die Ukraine weist diesen Vorwurf zurück.



Zuvor hatte Kiew bereits mitgeteilt, ein Schiff des russischen Grenzschutzes habe einen Marineschlepper der Ukraine gerammt. Ein Motor und der Rumpf des Schiffes seien dabei beschädigt worden. Kiew schickte daraufhin zwei weitere Schiffe zur Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer.

Provokation durch die Ukraine?



Ausgangspunkt der neuen Entwicklungen war, dass in der Nacht zum Sonntag drei ukrainische Schiffe die Meerenge passieren wollten - was Russland als Provokation deutete. Daraufhin wurden sie von russischen Booten gestoppt, wie die Ukraine mitteilte. Ob es sich bei den nun beteiligten Booten um dieselben Schiffe handelte, blieb zunächst unklar.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko berief am Sonntagabend, angesichts der zugespitzten Lage, den Krisenstab zu einer Sitzung ein. Das teilte ein Sprecher Poroschenkos mit. In dem Gremium sitzen neben dem Präsidenten noch der Innenminister, der Verteidigungsminister und der Geheimdienstchef. Am Montag teilte das Präsidialamt mit, dass das Kriegsrecht für die nächsten 60 Tage verhängt wird. Das Parlament, das am Nachmittag zusammentreten will, muss darüber binnen 48 Stunden befinden.

EU beruft Sondersitzung ein



Angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland hat die EU eine Sondersitzung der für Sicherheitsfragen zuständigen Botschafter einberufen. Das Treffen solle am Nachmittag in Brüssel stattfinden, hieß es am Montagmittag von Diplomaten. Bis dahin war eigentlich geplant gewesen, erst am Dienstag im Rahmen einer regulären Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) über die jüngsten Ereignisse zu sprechen.

„Wir werden alles daran setzen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt“, teilte die österreichische Außenministerin Karin Kneissl am Montag in Brüssel für die österreichische EU-Ratspräsidentschaft mit. Bei den geplanten Gesprächen solle darüber beraten werden, wie man ein richtiges Bild der Lage erhält und welche Schritte zu unternehmen sind. Die EU müsse sich einschalten, sagte Kneissl.