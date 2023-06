Beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg zeigt sich Luxemburgs Diplomatiechef besorgt nach dem gescheiterten Aufstand in Russland.

EU-Außenministertreffen in Luxemburg

Asselborn warnt vor Atomwaffen in falschen Händen

(dpa/JKr) - Außenminister Jean Asselborn (LSAP) zeigte sich am Montag im Vorfeld eines Treffens der EU-Außenminister ob der Vorgänge in Russland und trotz des „Deals“ mit Wagner-Chef Prigoschin besorgt. Einen möglichen Zerfall des „größten Landes der Welt mit dem größten Arsenal an Atomwaffen“ nannte der Minister eine Gefahr, nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Demnach stünde zu befürchten, dass im zu erwartenden Chaos fragwürdige Kräfte Zugriff auf den Nuklearwaffenbestand erhielten. Namentlich und beispielhaft nannte Asselborn den von Putin protegierten Präsidenten der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow.

Für den russischen Präsidenten sei die einzige Daseinsberechtigung der Krieg in der Ukraine. Deswegen könne man seitens der EU nur so weiter verfahren, wie bisher, „nämlich die Ukraine weiter zu unterstützen“. Für letztere könnten die jüngsten Entwicklungen „ein Push in die richtige Richtung“ sein.

Erste Anzeichen für einen Machtverlust Putins sieht die finnische Außenministerin Elina Valtonen - und steht damit stellvertretend für die Sicht der EU auf die Ereignisse in Russland. „In jedem autoritären Staat ist es natürlich so, dass alles sehr stabil scheint, bis eines Tages nichts mehr stabil ist. Ich gehe davon aus, dass es mit Russland auch so weitergehen wird“, sagte Valtonen am Montag am Rande des EU-Außenministertreffens in Luxemburg auf die Frage, ob die Ereignisse der Anfang vom Ende für Putin seien.

„Es zeigt, es gibt Risse im russischen Gebälk, es gibt Risse im Machtgefüge und es ist nicht alles so, wie Russland das immer nach außen hin darstellt“, sagte auch Valtonens österreichischer Amtskollege Alexander Schallenberg. Es erweise sich nun als Illusion, dass Putin ohne Auswirkungen auf sein eigenes Machtgefüge und die Gesellschaft einen brutalen Angriffskrieg in der Nachbarschaft anzetteln könne. „Es ist ein bisschen sozusagen die Maske heruntergerissen worden.“



Litauen, das selbst an Belarus sowie die russische Exklave Kaliningrad grenzt, sieht in Russland einen „unberechenbaren und gefährlichen Nachbarn“. „Wir fordern unsere Verbündeten nachdrücklich auf, unsere Lage angesichts der Ereignisse in Russland ernst zu nehmen“, sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis am Montag.

Deutschland verstärkt NATO-Ostflanke

Kein Zufall: Litauens Bitte blieb nicht ungehört. So plant Deutschland die dauerhafte Stationierung von 4.000 Soldaten im baltischen Staat. „Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren“, gab Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius erstmals eine klare Zusage.

Voraussetzung für die Stationierung von 4.000 Bundeswehr-Soldaten in Litauen sei die Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur Unterbringung der Mannschaften und Übungsmöglichkeiten, sagte Pistorius. Als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine hatte die Bundesregierung im Juni 2022 zugesagt, eine Kampftruppen-Brigade für die Verteidigung Litauens im Fall eines Angriffs bereitzuhalten.

Die Bundeswehr ist seit 2017 mit mehreren Hundert Soldaten im litauischen Rukla präsent, wo auch sechs Luxemburger Soldaten stationiert sind. Dort führt Deutschland einen NATO-Gefechtsverband mit etwa 1.600 Soldaten, davon knapp die Hälfte aus der Bundeswehr.



Mehr EU-Geld für ukrainische Aufrüstung

Außerdem stockt die EU die Finanzmittel für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine und andere Partnerländer um weitere 3,5 Milliarden Euro auf. Eine entsprechende Entscheidung trafen am Montag die EU-Außenminister beim Treffen in Luxemburg, wie eine EU-Sprecherin mitteilte. Sie sei ein klares politisches Signal für das anhaltende Engagement der EU für die militärische Unterstützung der Ukraine und andere Partner.

Konkret wurde mit der Entscheidung vom Montag die finanzielle Obergrenze für die sogenannte Europäische Friedensfazilität auf rund zwölf Milliarden Euro erhöht. Dieses EU-Finanzierungsinstrument war bereits vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs zur militärischen Unterstützung von Partnerländern geschaffen worden und ursprünglich für den Zeitraum 2021-2027 nur mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet gewesen.

Wegen des unerwarteten russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reichen diese Mittel aber bei Weitem nicht aus. Allein für Hilfen für die ukrainischen Streitkräfte wurden so bis zuletzt bereits rund 5,6 Milliarden Euro freigegeben. Neben der Ukraine profitieren Länder wie Bosnien-Herzegowina, Georgien, Libanon und Mauretanien von dem Geld.

