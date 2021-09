Nach dem Unwetter im Département Gard gehen die Aufräumarbeiten weiter. Die Behörden geben noch keine Entwarnung.

Überschwemmungen

Vermisste nach Unwetter in Frankreich lebend gefunden

Nach dem Unwetter im Département Gard gehen die Aufräumarbeiten weiter. Die Behörden geben noch keine Entwarnung.

(dpa) - Nach einem heftigen Unwetter mit wolkenbruchartigem Regen in Südfrankreich dauerten die Aufräumarbeiten in überfluteten Ortschaften und an blockierten Verkehrswegen am Mittwoch an.

Auf der Autobahn A9 bei Bernis kam es infolge von Starkregen zu Auffahrunfällen. Foto: AFP

Zwei zunächst vermisste Menschen tauchten wohlbehalten wieder auf, teilte das Departement Gard mit. Wegen der Unwetter blieben die Schulen dort geschlossen. Weitere Regenmassen wurden in der Region und vier angrenzenden Departements erwartet, für die eine Unwetterwarnung ausgesprochen wurde. Bis in die Nacht waren Räumfahrzeuge auf der Autobahn zwischen Nîmes und Montpellier im Einsatz, um die von Geröll und Wassermassen zeitweise blockierte Verbindung wieder befahrbar zu machen.

Wie der Sender BFMTV meldete, musste ein Campingplatz mit 60 Menschen evakuiert werden. Das Wasser habe den Platz sehr schnell geflutet. Anwohner berichteten von Wassermassen, wie sie sie seit Jahrzehnten nicht gesehen hätten. Der Zivilschutz berichtete von 687 Einsätzen in der Region. Innenminister Gérald Darmanin hatte die betroffene Region am Abend aufgesucht und Unterstützung zugesichert.

