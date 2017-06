(dpa) - Mindestens 27 Menschen sind bei starkem Regen und Überschwemmungen in Westafrika ums Leben gekommen. In der Elfenbeinküste habe es mindestens 11 Todesopfer gegeben, sagte am Samstag ein Vertreter der militärischen Feuerwehr in Abidjan. Hunderte Menschen seien bislang von den Überschwemmungen betroffen. „Wir befinden uns erst am Anfang der mindestens zwei Monate langen Regensaison“, warnte er. Im Niger seien mindestens 16 Menschen getötet worden, teilte am späten Freitagabend die Regierung des Landes mit. Mehr als 400 Häuser wurden demnach zerstört, mindestens 3000 Menschen verloren ihr Zuhause.

In der Elfenbeinküste ist vor allem die Wirtschaftsmetropole Abidjan betroffen. Die meisten Opfer des Regenfalls leben in instabilen Behausungen. Seit Beginn der Regensaison Mitte Mai versucht die Regierung mithilfe von Erklärungen im Fernsehen und Radio auf die Risiken des Regens aufmerksam zu machen. „Die Regierung will, dass wir unsere Nachbarschaft verlassen“, sagte ein Bewohner von Abidjan, Satigui Koné. „Aber wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen.“

Im Niger seien vor allem die Hauptstadt Niamey sowie der Süden und Westen des Landes betroffen, teilte die Regierung mit. Laut UN-Nothilfebüro kündigte der Wetterdienst für dieses Jahr in einigen Gebieten ungewöhnlich starken Regen an. Demnach leben etwa 157 000 Menschen in Regionen, die von Überschwemmungen betroffen sein könnten.