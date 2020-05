Am Samstag treten einige Lockerungen an der deutsch-luxemburgischen Grenze in Kraft. Doch es bleibt ein Gefühl der Verunsicherung und der Entfremdung.

Über Sinn und Unsinn von Grenzkontrollen in Zeiten von Corona: Die EU geht fremd

Steve BISSEN Am Samstag treten einige Lockerungen an der deutsch-luxemburgischen Grenze in Kraft. Doch es bleibt ein Gefühl der Verunsicherung und der Entfremdung.

Als Deutschland vor zwei Monaten an der Grenze zum Großherzogtum wieder Polizeikontrollen einführte, saß der Schock tief. Von heute auf morgen wurden ohne Vorwarnung grenzüberschreitende Familien- und Freundschaftsbande zerschnitten. Hier arbeiten, dort wohnen. Hier einkaufen, dort sich mit Freunden und Lebenspartnern treffen. An welchem Ufer von Sauer oder Mosel man mit dem Rad fuhr oder joggte, spielte keine Rolle. Die Grenze als physische und mentale Barriere gehörte scheinbar der Vergangenheit an ...