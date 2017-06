(dpa) - Ein Flugzeug mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu an Bord ist Ziel eines Abfangmanövers von Kampfjets der Nato geworden. Eine F-16 habe sich am Mittwochvormittag über neutralen Gewässern der Ostsee der Maschine von Schoigu genähert, meldete die russische Agentur Tass. Der Minister sei auf dem Weg in die russische Exklave Kaliningrad (früher Königsberg) gewesen.

Die Nato bestätigte später, dass Bündnisjets am Mittwoch aufgestiegen seien, um drei nicht auf Anfragen der Flugverkehrskontrolle reagierende Flugzeuge zu identifizieren. Bei ihnen habe es sich um russische Maschinen gehandelt. Zwei von ihnen seien Kampfjets gewesen.

Die russischen Piloten hätten professionell und in sicherer Art und Weise auf das Identifizierungsmanöver reagiert, sagte ein Bündnissprecher. Wer an Bord gewesen sei, könne man nicht sagen. In Moskau wurde mitgeteilt, ein russischer Kampfjet des Typs SU-27 habe eine sich nähernde Nato-Maschine vertrieben.

Bereits am Montag soll es zu einem Vorfall im internationalen Luftraum über Schweden gekommen sein. Dabei soll ein russischer Jagdflieger einem schwedischen Aufklärungsflugzeug gefährlich nahe gekommen sein. Die schwedische Regierung bestellte nach Medienberichten am Mittwoch den russischen Botschafter ein. Verteidigungsminister Peter Hultqvist bezeichnete das Vorgehen als inakzeptabel, unprofessionell und gefährlich.