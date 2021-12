Am zweiten Tag in Folge gehen die Infektionszahlen im Hexagon durch die Decke.

Zahlen von Mittwoch

Über 200.000 Neuinfektionen in Frankreich

Am zweiten Tag in Folge gehen die Infektionszahlen im Hexagon durch die Decke.

(TJ/AFP) – Frankreich hat am Mittwoch erneut einen traurigen Rekord in Sachen Corona-Infektionen aufgestellt. Über 200.000 Neuinfektionen wurden am Mittwoch registriert, so Gesundheitsminister Olivier Véran vor der Assemblée Nationale. So viele neue Covid-Fälle gab es seit Beginn der Pandemie nicht an einem Tag. Bereits am Dienstag war mit 180.000 Infektionen ein Rekord aufgestellt worden.

US-Behörde: Omikron-Variante dominant In den vergangenen vier Wochen ist der Omikron-Anteil deutlich gestiegen: von 0,6 Prozent auf nun rund 59 Prozent Ende Dezember.

Laut Véran gibt es aktuell zwei Feinde: Zum einen sei die Delta-Variante noch nicht besiegt und Omikron drohe wie ein Tsunami über das Land hinwegzurollen.

Zehn Prozent der Bevölkerung müssten als Kontaktpersonen von Infizierten ausgewiesen werden, so Véran weiter. Die Ungeimpften hätten wohl keine Chance, dem Virus zu entkommen, der Erreger sei omnipräsent. In der Folge will man einen Gesetzestext, der das Covid-Zertifikat in einen Impfpass umwandelt, vorziehen und diesen bereits zum 15. Januar in Kraft treten lassen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.