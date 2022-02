Im Saarland hat "Zeynep" alte Bausubstanz beschädigt. Die Völklinger Innenstadt ist gesperrt, die Turmspitze hängt "am seidenen Faden".

Völklingen (D)

Turmspitze des Alten Rathauses droht abzustürzen

Während das Orkantief „Zeynep“ Luxemburg größtenteils verschont hat, mledet das Saarland schwere Schäden. Am Freitagnachmittag sei es in kürzester Zeit zu rund 100 Feuerwehreinsätzen gekommen, so die Einsatzzentrale.

Einer der spektakulärsten läuft derzeit in Völklingen, rund 40 Autominuten von der Luxemburger Grenze entfernt. Dort hat der Sturm die metallene Turmspitze des Alten Rathauses abgeknickt. „Die Spitze hängt in 50 Metern Höhe am seidenen Faden“, so eine Sprecherin der Landespolizei Saarland auf Anfrage der „Saarbrücker Zeitung“. Die Innenstadt um das Gebäude wurde gesperrt, man habe Spezialwerkzeug angefordert, um die Turmspitze zu sichern.

Das 1875 errichtete Gebäude mit dem charakteristischen Turm steht unter Denkmalschutz.

