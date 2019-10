Die Unzufriedenheit in dem krisengeschüttelten Land ist groß. Den etablierte Parteien drohen herbe Verluste.

International 7

Tunesien wählt neues Parlament

Die Unzufriedenheit in dem krisengeschüttelten Land ist groß. Den etablierte Parteien drohen herbe Verluste.

(dpa) - In Tunesien sind an diesem Sonntag mehr als sieben Millionen registrierte Wähler aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr morgens (09.00 Uhr MESZ) und sind bis 18.00 Uhr Ortszeit geöffnet.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Parlamentswahlen in Tunesien. AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Parlamentswahlen in Tunesien. AFP Parlamentswahlen in Tunesien. AFP Parlamentswahlen in Tunesien. AFP Parlamentswahlen in Tunesien. AFP Parlamentswahlen in Tunesien. AFP Parlamentswahlen in Tunesien. AFP Parlamentswahlen in Tunesien. AFP

Nach Ansicht von Beobachtern könnten zahlreiche unabhängige Kandidaten ins Parlament einziehen, während den bisher vertretenen Parteien herbe Verluste drohen.

In einigen Regionen öffnen nach Angaben der Oberen Wahlbehörde ISIE 250 der insgesamt 4500 Wahlbüros nur verkürzt. In den Regionen Kasserine, Gafsa, Jendouba, Sidi Bouzid und El Kef hatte es in der Vergangenheit immer wieder Attacken von Islamisten auf Sicherheitskräfte gegeben.

Insgesamt bewerben sich rund 15 000 Kandidaten um die 217 Sitze im tunesischen Parlament.

Demokratisches Vorbild Es ist Europas Pflicht, Tunesien auf seinem Weg der Demokratisierung zu unterstützen.

Das kleine nordafrikanische Land hat nach dem sogenannten Arabischen Frühling 2011 tiefgreifende demokratische Reformen eingeleitet, kämpft aber mit großen wirtschaftlichen Problemen.

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Politik ist groß. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vor einem Monat gaben nur 45 Prozent der registrierten Wähler ihre Stimme ab. In die Stichwahl, die in einer Woche stattfinden soll, zogen zwei Außenseiter.