Türkischer Mäzen Kavala seit tausend Tagen hinter Gittern

Seit tausend Tagen sitzt der türkische Philanthrop Osman Kavala in Untersuchungshaft. Die Hoffnung auf eine baldige Freilassung schwindet.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)



Ob Osman Kavala ahnte, was ihm bevorstand, als Polizeibeamte ihn am 17. Oktober 2017 am Flughafen Istanbul aus dem Flieger holten? Der bekannte Unternehmer und Mäzen hätte gewarnt sein müssen.

In den Monaten zuvor hatten regierungsnahe türkische Medien eine beispiellose Hetzkampagne gegen Kavala gefahren, ihn als „ausländischen Agenten“, „Spion“ und „Terroristen“ dämonisiert ...