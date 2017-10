Von LW-Korrespondent Helmut Hetzel (Den Haag)

Nach Angaben der Vereinigung der Asyl-Anwälte und – Juristen (VAJN) erhielten acht Türken Asyl in den Niederlanden. Es seien Personen, die der Gülen-Bewegung nahe stünden und die in ihrer Heimat damit rechnen müssen, dass sie verfolgt und angeklagt werden. Denn der türkische Staatspräsident Erdogan macht die Gülen-Bewegung und deren Gründer Fettulah Gülen für den misslungenen Putsch in der Türkei verantwortlich und lässt sie gnadenlos verfolgen.

,,In diesem Jahr haben bereits 309 Türken in den Niederlanden Asyl beantragt, in 2016 waren es insgesamt 235 Türken, die um Asyl fragten, in 2015 beantragen nur 56 Türken Asyl in den Niederlanden,‘‘ teilt Will Eikelboom, der Vorsitzende der Asylanwälte VAJN mit ...