Verteidigungsbündnis

Türkei will NATO-Erweiterung noch nicht zustimmen

Auch wenn Schweden zuletzt auf die Türkei zugegangen ist, bleibt Recep Tayyip Erdogan stur: Er will seine Vetomöglichkeiten nutzen.

(dpa/G.H.) Auch nach einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson will der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop einem NATO-Beitritt des Landes noch nicht zustimmen. Es gebe zwar positive Entwicklungen, es seien aber noch viele Schritte zu unternehmen, sagte Sentop am Dienstag. So habe es etwa keine Fortschritte mit Blick auf die Auslieferungsersuche der Türkei gegeben. Am Abend traf Kristersson in Ankara auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen.

Die Türkei und Ungarn sind die letzten verbleibenden NATO-Länder, die der Norderweiterung um Schweden und Finnland noch nicht zugestimmt haben. Ankara blockiert die Aufnahme unter anderem mit der Argumentation, die Länder würden Gruppierungen unterstützen, die im Verständnis der Türkei terroristisch sind. Ankara fordert etwa die Auslieferung von zahlreichen Exiltürken.

Stockholm hatte sich zuletzt deutlich auf Ankara zubewegt, erstmals seit 2019 wieder den Export von Kriegsmaterial an das NATO-Mitglied bewilligt und eine Distanzierung von kurdischen Milizen in Syrien angekündigt.

73 umstrittene Exil-Türken

Es sind insgesamt 73 Exil-Türken und Türkinnen, deren Auslieferung Erdogan von Schweden und Finnland als Bedingung für den NATO-Beitritt der beiden Länder fordert. Einer von ihnen ist Yilmaz Aytan. Der 48-jährige Türke lebt seit 2018 in Schweden. Die türkische Regierung hat seine Auslieferung beantragt, wegen „Gründung und Führung einer bewaffneten Terrororganisation“. Sie bezeichnet Aytan als führenden Funktionär der Gülen-Bewegung.

Erdogan macht den in den USA im Exil lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Seine Anhänger gelten in der Türkei pauschal als Terroristen. Aytan soll vor seiner Flucht nach Schweden für den Betrieb von Privatschulen der Gülen-Bewegung in Afghanistan zuständig gewesen sein. Darin konnte der Oberste schwedische Gerichtshof aber keine Straftat erkennen. Nach schwedischen Medienberichten untersagten die Richter deshalb im Sommer die Auslieferung des Mannes an die Türkei.