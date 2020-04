Türkei: Corona-Amnestie für Häftlinge

Die Türkei lässt Zehntausende Häftlinge frei, weil in den Haftanstalten eine Corona-Pandemie droht. Dies gilt jedoch nicht für politische Gefangene.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)

Für fast jeden dritten Strafgefangenen in der Türkei öffnen sich jetzt die Gefängnistore. Auf viele wartet die Freiheit, andere können ihre verbliebenen Strafen im Hausarrest absitzen. Das Corona-Virus macht es möglich.

Um die Gefahr einer unkontrollierbaren Pandemie in den überfüllten Gefängnissen zu bannen, beschloss das Parlament in Ankara am Dienstagmorgen ein von der Regierung eingebrachtes Amnestie-Gesetz.

Gefährliche Enge

Aber 50 ...