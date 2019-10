Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündete den Beginn der Militäroffensive am Mittwochnachmittag auf Twitter.

Türkei beginnt Militäroffensive - Juncker warnt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündete den Beginn der Militäroffensive am Mittwochnachmittag auf Twitter.

(dpa/SC) - Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen.

Die türkischen Streitkräfte hätten die Operation gemeinsam mit pro-türkischen Rebellen gestartet, schrieb der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch auf Twitter.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Kommissionspräsident fordert zu Stopp auf

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Türkei zu einem sofortigen Stopp aufgefordert. „Diese militärischen Aktionen werden nicht zu einem guten Ergebnis führen“, sagte Juncker am Mittwochnachmittag vor dem EU-Parlament.

Zudem warnte er die Türkei davor, zu glauben, dass die EU Pläne für eine mögliche „Sicherheitszone“ in Nordsyrien unterstützen könnte. „Erwarten Sie nicht, dass die Europäische Union dafür irgendetwas zahlen wird“, sagte er und droht damit indirekt auch mit einem Stopp der EU-Zahlungen, die die Türkei derzeit für aufgenommene syrische Flüchtlinge erhält.

Grünes Licht aus Washington

Am Montag gewährte die USA der Türkei freie Bahn für eine Offensive gegen kurdische Milizen, indem sie überraschend sämtliche Truppen aus der Region abzogen. Das Weiße Haus hatte am Sonntagabend (Ortszeit) angekündigt, sich einer türkischen Offensive in Nordsyrien nicht in den Weg zu stellen. Das US-Militär werde in Zukunft nicht mehr "in der unmittelbaren Region sein."

Die YPG-Kurdenmilizen waren im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein enger Verbündeter der USA. Die Türkei sieht in der YPG, die an der Grenze Gebiete beherrscht, eine Terrororganisation. Sie will entlang der Grenze eine sogenannte "Sicherheitszone" unter ihrer alleinigen Kontrolle. Dort will Präsident Recep Tayyip Erdogan auch Millionen arabische syrische Flüchtlinge unterbringen, die derzeit in der Türkei und Europa leben.



Trotz dem Abzug der US-Truppen aus der Region drohte Trump seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan vor unüberlegten Handlungen. Solle er etwas tun, das in Trumps "großartiger" und "unvergleichlicher Weisheit" tabu sei, werde er die türkische Wirtschaft "komplett zerstören und vernichten." Zuvor wurde Trump sogar von seinen Parteikollegen stark für den Abzug von US-Truppen aus der Region kritisiert.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Telefonat nach Russland

Vor der Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien haben der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin telefoniert. Erdogan sagte in dem Gespräch am Mittwoch nach Angaben des Präsidialamtes in Ankara, dass der Einsatz im Osten des Flusses Euphrats zu Frieden und Stabilität in Syrien beitragen werde. Zudem werde er den Weg für den politischen Prozess freimachen.

Das Amt teilte weiter mit, Erdogan habe versichert, dass die Rechte und Interessen des syrischen Volkes Priorität für die Türkei hätten. Ankara schätze dazu die konstruktive Haltung Russlands. Aus Moskau gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für das Gespräch.

Trump droht Türkei mit wirtschaftlicher Zerstörung Angesichts massiver Kritik an dem von ihm angekündigten Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien hat US-Präsident Donald Trump der Türkei gedroht.

Die Türkei hatte zuvor bekräftigt, eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien werde „in Kürze“ beginnen.

Moskau unterstützt im syrischen Bürgerkrieg den Präsidenten Baschar al-Assad, Ankara dagegen die Rebellen.