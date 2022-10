Die 47-jährige britische Regierungschefin, die erst seit sechs Wochen im Amt war, hat ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Downing Street

Liz Truss tritt zurück

(dpa) - Die Spekulationen über einen bevorstehenden Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss haben ein Ende. Die 47-jährige konservative Politikerin hat am Nachmittag ihren Rücktritt im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Downing Street bekannt gegeben. Sie bleibt im Amt, bis ein Nachfolger bestimmt ist.

Mit ihrem Rücktritt nach nur 44 Tagen im Amt ist die 47-jährige die am kürzesten amtierende Premierministerin in der britischen Geschichte. Sie hatte erst ein massives Paket von unfinanzierten Steuersenkungen angekündigt, es wegen darauf folgender Verwerfungen an den Finanzmärkten dann jedoch wieder zurücknehmen müssen.

Große Versprechen führten zu Krise

Truss war Anfang September mit dem Versprechen an die Macht gekommen, das Wirtschaftswachstum mit aller Kraft anzukurbeln.



Liz Truss trat am Donnerstagnachmittag vor die Presse. Foto: AFP

An den Finanzmärkten erwies sich ihr Programm jedoch als unverdaulich: Sowohl das Pfund Sterling als auch die britischen Staatsanleihen waren abgesackt aufgrund von Bedenken, wie Truss ihre Wirtschaftspläne finanzieren würde.

Truss’ Rücktritt hinterlässt die regierende Konservative Partei schwer beschädigt. In den Umfragen liegen die Tories nach über 12 Jahren an der Macht mehr als 30 Punkte hinter Labour zurück. “Es ist ein Scherbenhaufen und eine Schande”, sagte der altgediente Tory-Abgeordnete Charles Walker am 19. Oktober der BBC. “Der Schaden, den sie unserer Partei zugefügt haben, ist außerordentlich.”.

Mehrere Abgeordnete hatten am Donnerstag Truss öffentlich das Vertrauen entzogen, nachdem tags zuvor die Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten war und sich bei einer Abstimmung im Parlament chaotische Szenen abgespielt hatten.





