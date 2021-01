Trumps Vermächtnis an Joe Biden

Wenn Joe Biden am Mittwoch den Eid als 46. US-Präsident ablegt, steht er vor dem Scherbenhaufen seines Vorgängers und erbt eine gespaltene Nation. Eine Analyse.

Als Frank Luntz, Meinungsforscher und Berater der republikanischen Partei, in einem Interview kurz nach der Amtseinführung Donald Trumps 2017 darauf angesprochen wird, ob dieser sein Temperament und seine verbalen Entgleisungen – einmal in Amt und Würden – zügeln wird, muss Luntz schmunzeln und verspricht: „This gonna be a hot ride!“ („Das wird eine wilde Fahrt!“). Und er sollte Recht behalten.

Die Würde des Präsidentenamts führt nicht – wie von einigen erhofft – zur Mäßigung von Trumps politischen Positionen und Aussagen – im Gegenteil ...