Trumps Obsession mit Obama

Die Obsession mit Barack Obama zieht sich wie ein roter Faden durch die politische Karriere Donald Trumps. Mit “Obamagate” sucht der Präsident Erlösung von seiner Ursünde, mit der Hilfe einer fremden Macht ins Weiße Haus gekommen zu sein.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Am Anfang seines politischen Aufstiegs stand der Versuch, die Legitimität des ersten schwarzen Präsidenten im Weißen Haus zu unterminieren. Dafür verbreitete Donald Trump 2011 die Lüge, Obama sei tatsächlich kein Amerikaner. Tatsächlich verstecke dieser seine Geburtsurkunde, weil er nicht in Hawaii, sondern in Kenia zur Welt gekommen sei.

Trump gab Millionen für seine “Birther”-Schmieren-Kampagne aus, die ganz nebenbei suggerierte, “Barack Hussein Obama” sei ein Muslim ...