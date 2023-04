Alvin Bragg hat schon einige Erfolge gegen das Umfeld des Ex-Präsidenten aufzuweisen

International 2 Min.

Prozess

Trumps Ankläger gibt sich unerschrocken und entschlossen

Thomas SPANG Alvin Bragg hat schon einige Erfolge gegen das Umfeld des Ex-Präsidenten aufzuweisen

(New York) Der Ex-Präsident beschimpfte seinen Ankläger Alvin Bragg in einem Wutausbruch auf seinem Netzwerk über die Anklage wegen der verschleierten Schweigegeld-Zahlungen an den Porno-Star Stormy Daniels als „Tier“. Der erste Afroamerikaner auf dem Posten des Chefanklägers von Manhattan sei ein „Rassist“, der ganz genau wisse, wie unschuldig Donald Trump sei.

„Das ist wie die Gestapo, das ist Russland und China, nur schlimmer“, wütete Trump gegen den Bezirksanwalt. „Eine Schande!“ Seitdem lebt der Mann, der aus seinem Büro in der 80 Centre Street nahe New Yorks Chinatown Mafiosi, Drogenbosse und Wirtschaftskriminelle verfolgt, noch gefährlicher. Wie ein Mobster-Boss hatte Trump Bragg zur Zielscheibe seiner Anhänger gemacht.

Binnen Stunden gingen bei dem in Harvard ausgebildeten Ausnahmejuristen Todesdrohungen ein. Bragg lässt sich dadurch nicht einschüchtern. Er wuchs in den 80er-Jahren mit Gewalt auf. Bei seinem Amtsantritt im Januar 2022 hatte er einem Schreiben an die Mitarbeiter der mächtigen Justizbehörde daran an seine Herkunft aus Harlem erinnert. Vor seinem 21. Geburtstag sei er in dem nördlich von Manhattan gelegenen Schwarzenviertel wiederholt bedroht worden. „Ich hatte schon mal ein Messer am Hals, eine halb automatische Waffe am Kopf und ein Mordopfer vor der Haustür“.

Historische Anklage gegen Donald Trump Noch nie zuvor wurde ein ehemaliger Präsident in den USA wegen einer Straftat angeklagt. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin.

Als Chef der für 1,6 Millionen Einwohner zuständigen Strafverfolgungsbehörde von Manhattan genießt Bragg besonderen Personenschutz. Wobei ihn die Sicherheit nicht vor dem verbalen Missbrauch und Beschimpfungen schützen kann, denen er durch die Parteifreunde Trumps ausgesetzt ist. Die bezeichnen den schwarzen Bezirksanwalt wahlweise als „linksradikal“, „woke“, „rassistisch“ oder immer wieder auch als „von George Soros handverlesenen“.

Unterstützung durch Soros

Der Hinweis auf den jüdischen Milliardär gehört zu den neuen Standards in den Verschwörungserzählungen der MAGA-Welt, die im Kern antisemitisch sind. Der progressive Philanthrop hatte Bragg im Wahlkampf mit 500.000 Dollar unterstützt, was für New York eine übersichtliche Summe ist. Ins Amt geschickt hat ihn nicht Soros, sondern die Wähler, die Bragg im November 2021 mit 83 Prozent der Stimmen zum „DA“ (District Attorney) machten.

Wie die US-Medien berichten, stützt Bragg seine Anklage auf 30 Punkte, über die Trump bei einem Ortstermin vor Gericht am Dienstag informiert wird. Experten rechnen mit einem langen Verfahren, dessen Ausgang alles andere als gewiss ist.

„Ich mache das seit mehr als 25 Jahren“, zeigte sich Bragg kürzlich in einem Interview mit MSNBC zuversichtlich, genügend Beweise zu haben. Wie bei der erfolgreichen Klage gegen Trumps Finanzchef Allen Weisselberg und sein Unternehmen wegen Steuerbetrug. In beiden Fällen konnte sich der DA mit seinen Anklagen durchsetzen. „Nur die Fakten und das Recht zählen, egal zu welcher Partei Sie gehören oder wo Sie herkommen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.