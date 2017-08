(dpa) - Donald Trump ist Milliardär. Und als solcher hat er für Erfolg vor allem eine Maßeinheit: den US-Dollar. Das war in der Immobilienszene New Yorks so. Das hat der Spätberufene im Alter von inzwischen 71 Jahren auch in der Politik nicht abgelegt. «America First» heißt für den US-Präsidenten vor allem: Mehr Geld verdienen als die Konkurrenten.



Trump hasst es, wenn ein Land ihm mehr Waren verkauft, als es von ihm abnimmt. Er hasst es, wenn ein anderes Land bessere Qualität zu günstigeren Preisen erzeugen kann. Für Trump gibt es bei jedem Schritt einen Gewinner und einen Verlierer - und er verabscheut es zu verlieren.

Diese Grundeinstellung prägt die Wirtschaftspolitik unter der Führung des neuen Präsidenten. Umgeben von ehemaligen Investmentbankern und Finanzjongleuren im Weißen Haus versucht er, die USA gegen alle ihm negativ erscheinenden Einflüsse abzuschirmen - darunter große, multilaterale Handelsabkommen, mit denen sich die USA nach Lesart Trumps nur unnötig binden würden.



Importe sind Trump ein Dorn im Auge.

Überlebte Denkweise



Experten halten die Vorstellungen des Präsidenten für veraltet. Auf fossile Energien, den Bausektor und Schwerindustrie zu setzen - das sei im 20. Jahrhundert die richtige Strategie gewesen, moniert etwa «The Atlantic».

«Trump setzt auf Branchen, die wichtig sind, deren beste Zeit aber hinter ihnen liegt», schreibt das Blatt. Zumal die Strategie Webfehler aufzuweisen scheint. Jeder vierte Job im verarbeitenden Gewerbe der USA hängt einer Berechnung der US-Außenhandelsorganisation International Trade Association vom Export ab.



Sollten die Handelspartner auf Trumps schroffe Art mit gleicher Münze einzahlen, könnten diese Jobs in Gefahr sein. Außerdem drohen neue Branchen auf der Strecke zu bleiben - etwa die Entwicklung von Energiespartechnologien, mit denen weltweit viel Geld verdient wird.

Führungsrolle kommt abhanden



Die USA geben ihre weltweite Führungsrolle in der Wirtschaftspolitik ab, kümmern sich lieber um sich selbst. Trump will der größte Erschaffer von Arbeitsplätzen «auf Gottes Erdboden» werden, wie er selbst sagt. Beispiel TPP: Mit dem Transpazifischen Handelsabkommen wollten zwölf Pazifikanrainer den aufkommenden Riesen China in Schach halten. Doch Trump lässt den bereits fertig verhandelten Vertrag und damit jahrelange Kleinarbeit fallen - stattdessen will er es alleine mit China aufnehmen und politisches Kapital daraus schlagen. Ausgang offen, Handelskrieg nicht ausgeschlossen.

Auch deutsche Produkte werden in hohem Maße nach den USA verschifft.

Trump gibt der US-Wirtschaft ein nationales Gesicht. Exporteure wie China oder Deutschland gelten als Gegner. Auf drei internationalen Gipfeln haben Trump und sein Finanzminister Steven Mnuchin der Welt signalisiert: Hofft lieber nicht darauf, dass sich das ändert. Ausländische Unternehmen, wie Siemens in Person von Vorstandschef Joe Kaeser, loben zwar den Pragmatismus von Trump. Kaeser sagt aber auch: Trump habe den Übergang von Wahlkampf zu echter Verantwortung noch nicht geschafft. Seine Ablehnung von Exportüberschüssen anderer Länder sei «eine etwas eigenwillige Auslegung von Wettbewerbsfähigkeit.»

Vieles ist noch unentschieden, längst nicht alle Verhandlungen sind geführt. Doch völlig klar ist bereits: Die Handelsbeziehungen in aller Welt sind dank Donald Trump nachhaltig gestört. Ob die USA ein Teil der Welthandelsorganisation bleiben ist unklar. Beim Internationalen Währungsfonds machen die USA Druck, etwa wegen der Griechenland-Hilfen, die Washington als größter Beitragszahler nicht mehr mittragen will. Trump bezeichnet sich als Freund des Freihandels, wenn er denn fair ist. Tatsächlich verfolgt er aber eine neue Art des Wirtschaftsnationalismus.

Vom Handelspartner zum Unsicherheitsfaktor



Die USA, weiterhin größte Volkswirtschaft der Welt, sind als Handelspartner, als Absatzmarkt und auch als Lieferant zu einem Unsicherheitsfaktor geworden. Die Welt muss sich auf eine Zeit einstellen, in der die Führungsrolle der Vereinigten Staaten neu definiert wird.

Trump will diesen Preis für seine Vision von Wachstum mittels binnenwirtschaftlichen Erfolgen zahlen. Mindestens drei Prozent soll die Wirtschaftsleistung Jahr für Jahr nach oben gehen, wünscht er sich. Damit würde er im langjährigen Mittel liegen. Die Vorschläge, wie das gehen soll, sind indes mehr als vage. Im Gegensatz zum Weißen Haus prognostizieren unabhängige Stellen höchstens zwei Prozent. Damit würde Trump nicht nur seine selbstgesetzte Hürde reißen, sondern auch seinen viel gescholtenen Vorgänger Barack Obama nicht übertreffen.

Die meisten Experten halten nichts von Trumps eingeschlagener Linie, die vor allem auf die Beseitigung von Schranken für heimische Unternehmen setzt. «Auch wenn Trumps Politik zu einem Mini-Boom führen kann, etwa in der Energiebranche - sie stellt große Gefahren für Amerika und für die Welt dar», schreibt das Fachblatt «The Economist». Anders als bei Trumps Vorbild Ronald Reagan sei «Trumponomics» keine wirtschaftliche Linie, sondern «ein Sammelsurium einzelner Vorschläge, zusammengestellt von Unternehmer-Höflingen für ihren König».

Der Gesundheitssektor bleibt eine der großen Herausforderungen für die Regierung Trump.

Hinzu kommt, dass Trumps Volkswirtschaft - ganz abgesehen vom Außenhandel - auch im Inneren vor immensen Herausforderungen steht, für die Lösungen bisher nicht auf dem Tisch liegen. Der Gesundheitssektor nimmt ein Sechstel der Wirtschaftsleistung ein - und eine ordnende Hand ist in weiter Ferne. Die große Steuerreform, eine wesentliche Säule von Trumps Wachstumsstrategie, kann erst kommen, wenn die Gesundheitsfrage geklärt ist. Und wie es mit der galoppierenden Staatsverschuldung weitergehen soll, ist ebenfalls nicht klar. Spätestens im Herbst muss hier eine Lösung her.

Ob Trumps Strategie aufgeht und er nach vier Jahren Amtszeit für Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum gefeiert werden wird - es steht in den Sternen. Aber selbst wenn er in die richtige Richtung fahren sollte: Die Umsetzung lässt bisher zu wünschen übrig. Das Fachmagazin «Forbes» gibt Trump handwerklich bisher negative Noten. Es sei viel Luft nach oben.