Dem US-Präsidenten ist offenbar entgangen, dass der Rocky-Mountains-Staat nicht an der Grenze zu Mexiko liegt.

Trump will Grenzmauer in Colorado bauen

(jt) - Donald Trumps Glaube an die magischen Kräfte einer Mauer zu Mexiko scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Im Kampf gegen die illegale Migration aus dem südlichen Nachbarstaat will der US-Präsident nun auch eine Mauer in Colorado bauen.

"Wir bauen eine Mauer an der Grenze von New Mexico und wir bauen eine Mauer in Colorado", erklärte Donald Trump am Mittwoch zum Erstaunen vieler Beobachter bei einer Veranstaltung in Pittsburgh. Die Mauer werde "schön" und groß", kündigte der Republikaner an. "Wir bauen eine Mauer in Texas und wir bauen keine Mauer in Kansas, aber sie werden von den Mauern profitieren, die ich gerade erwähnt habe."

Problem dabei: Der Rocky-Mountains-Staat im Herzen der USA grenzt nicht ans Ausland. Zwischen der südlichen Grenze von Colorado und der Grenze von Mexiko liegen fast 700 Kilometer.

Der Bau einer Mauer an der rund 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko war eines der zentralen Wahlversprechen von Trump. Das Pentagon hat kürzlich mehrere Milliarden Dollar für den Bau der Grenzmauer freigegeben.