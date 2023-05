Die Autorin E. Jean Carroll hatte den Ex-US-Präsidenten wegen Vergewaltigung und Verleumdung verklagt. Eine Jury gab ihr teilweise recht.

Zivilprozess

Trump wegen sexuellen Übergriffs zu Millionenstrafe verurteilt

(dpa/bloomberg/tom) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs im Jahr 1996 eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York, wie ein dpa-Reporter aus dem Gerichtssaal berichtete. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen.

Trump zu Vergewaltigungsvorwurf: „Nicht mein Typ“ Die Autorin und Kolumnistin E. Jean Carroll beschuldigt US-Präsident Donald Trump, sie in den 1990er-Jahren vergewaltigt zu haben. Trump sagt, er habe sie nie getroffen, obwohl ein Foto beide zeigt.

Die US-Autorin E. Jean Carroll hatte Trump vorgeworfen, sie 1996 in der Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Trump bezichtigte Carroll der Lüge, worauf sie ihn wegen Verleumdung und der mutmaßlichen Vergewaltigung verklagte. Zivilrechtlich waren die Vorwürfe bereits verjährt.

Die Jury brauchte weniger als drei Stunden für ihr Urteil. Der Schuldspruch ist der erste in einer Reihe von Verfahren, die derzeit gegen den Ex-Präsidenten anhängig sind. Trump plant, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren. Eine Gefängnisstrafe musste er im von E. Jean Carroll angestrengten Zivilprozess allerdings nicht fürchten. Carroll hatte die Vorwürfe gegen Trump 2019 erstmals öffentlich gemacht. Der ehemalige US-Präsident, der zum Zeitpunkt der verhandelten Tat noch kein Politiker war, streitet die Vorwürfe ab - sie seien nur dazu gedacht, Carrolls Buchverkäufe anzukurbeln. Trump war nicht verpflichtet, im Gerichtssaal zu erscheinen und tat das auch nicht.