Trump vor Gericht: Verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen

Foto: AFP

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kommt für seine Anhörung im Gerichtssaal des Strafgerichts von Manhattan in New York an. Trump wird in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt, die aus drei Fällen von Schweigegeld vor den Wahlen stammen, so die Staatsanwaltschaft.