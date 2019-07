Trump und das falsche Siegel

Es war eine erfolgreiche Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump, die Aussagen des US-Präsidenten fielen vor 1500 jungen Konservativen in Washington auf fruchtbaren Boden. Doch etwas störte das Gesamtbild.

Es begann wie so viele seiner Veranstaltungen: Beim Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor Mitgliedern der konservativen Studentenvereinigung "Turning Point USA" am vergangenen Dienstag in Washington läuft schmissige Intro-Musik, die etwa 1500 überwiegend jungen Zuschauer jubeln. Der Saal wird aufgewärmt mit einem zwölf(!)minütigen Video, das den Aufstieg des erfolgreichen Geschäftsmannes zum 45. US-Präsidenten zeigt.





Es wird kurz dunkel und dann ist er da: Donald Trump steht auf der Bühne, neben ihm Charlie Kirk, der Gründer von "Turning Point USA" ...