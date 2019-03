Es war die erste Auslandsreise des im Oktober zum Präsidenten Brasiliens gewählten Bolsonaro - und sie ging nicht zufällig nach Amerika.

Trump und Bolsonaro auf Kuschelkurs

(SC/dpa) - Der "Trump der Tropen", wie Brasiliens Präsident manchmal scherzhaft genannt wird, unterstrich die Bedeutung seiner ersten Reise nach Washington D.C.: "Es ist der Anfang einer Partnerschaft, die auf Freiheit und Wohlstand basiert - ein Besuch, den sich alle Brasilianer lange gewünscht haben."

Bolsonaro hielt mit seiner Bewunderung für Präsident Trump nicht zurück: "Ich habe die USA immer bewundert und diese Bewunderung ging noch nach oben, als Sie das Amt des Präsidenten aufgenommen haben", gestand Bolsonaro gegenüber Trump während einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses.



Zweifellos haben beide Staatsoberhäupter einiges gemeinsam: Einen überraschenden und schnellen Aufstieg durch die politischen Stratosphären, eine strikte Anti-Immigrationspolitik und einen gewissen Anti-Globalismus. Bolsonaro hat sich sogar Trumps berühmten Wahlspruch abgeguckt: "Lasst uns Brasilien wieder großartig machen!" sagte er seinen Unterstützern während einer Wahlkampagne im Oktober.

Beide Staatsmänner teilen außerdem eine Ablehnung gegen die aktuelle Regierung des sozialistisch geprägten Venezuela, auch wenn Bolsonaro noch keinen klaren Aktionsplan für Brasilien zu den Unruhen in Venezuela ausgelegt hat.

Ihre politische Freundschaft zementierten die beiden Männer am Mittwoch mit einem Trikottausch. Nach einer feierlichen Ansprache überreichte Trump ein amerikanisches Fußballtrikot mit Bolsonaros Namen und der Nummer 19 an den Brasilianischen Präsidenten, der sich gleich revanchierte indem er dem Amerikanischen Präsidenten ein brasilianisches Trikot mit dem Schriftzug Trump 10 schenkte.





So gut beide Politiker auch miteinander auskamen, verirrte eine Aussage Trumps internationale Bündnispartner. US-Präsident Donald Trump hat mit Äußerungen über einen möglichen Nato-Beitritt Brasiliens für Irritationen gesorgt. In der Zentrale der Militärallianz in Brüssel wurde am Mittwoch darauf verwiesen, dass der Nordatlantikvertrag eine Aufnahme von zusätzlichen nicht-europäischen Ländern nicht vorsehe. Zudem sei auch die Beistandspflicht im Fall von bewaffneten Angriffen geografisch beschränkt, hieß es. Sie gelte nur für Gebiete oberhalb des nördlichen Wendekreises und Brasilien liege weit darunter.

Eine Nato-Sprecherin wollte sich nicht zu den Äußerungen Trumps äußern. In Bündniskreisen wurde allerdings darauf verwiesen, dass die Allianz bereits heute Partnerschaften mit zahlreichen Ländern habe. Dazu gehöre zum Beispiel auch Kolumbien. Auch zu einer engeren Zusammenarbeit mit Brasilien werde man bereit sein, wenn das Land daran Interesse hat, hieß es. Dass der Nordatlantikvertrag geändert werde, um Brasilien zum Mitglied machen zu können, sei allerdings äußerst unwahrscheinlich. Dazu bräuchte es eine einstimmige Entscheidung aller Bündnispartner.



Bolsonaro verwies in der Pressekonferenz mit Trump darauf, dass die militärische Zusammenarbeit mit den USA bereits ausgebaut worden sei. Trump erwähnte auch einen Startplatz für Weltraum-Trägerraketen in Brasilien. Da das Land am Äquator liegt, erfordern Starts von geostationären Satelliten dort weniger Energie als in äquatorferneren Gegenden wie Florida mit dem US-Startplatz Cape Canaveral. Die Europäer haben deshalb ihren Startplatz in Französisch-Guayana, das an Brasilien grenzt.

Trump und Bolsonaro sind beide als Populisten am rechten politischen Rand angesiedelt. Sie wollen die Gunst der Stunde nutzen und die Beziehungen ihrer Länder auf neue Beine stellen. In jüngster Zeit waren in Brasilien Regierungen an der Macht gewesen, die den USA gegenüber kritischer eingestellt waren.