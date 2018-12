Trump streitet vor laufenden Kameras mit Demokraten um Grenzmauer

Ein am 20. Januar eingeleiteter „Shutdown“ wurde am 23. Januar aufgehoben. In der Nacht zum 9. Februar gab es erneut eine Haushaltslücke, die aber innerhalb des folgenden Werktages behoben werden konnte und deshalb streng genommen keinen "Shutdown" darstellte. Zuvor hatte es eine Haushaltssperre im Jahr 2013 gegeben. Damals war Barack Obama Präsident, der Streit ging um geforderte Änderungen an „Obamacare“. Der längste „Shutdown“ hatte über den Jahreswechsel 1995/1996 eine Dauer von 21 Tagen.