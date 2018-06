US-Präsident Donald Trump hat mit einem Dekret die umstrittene Trennung illegal eingereister Familie an der mexikanischen Grenze beendet.

Trump stoppt Trennung von Einwandererfamilien

(KNA) - US-Präsident Donald Trump hat mit der Unterzeichnung eines Dekrets die umstrittene Trennung illegal eingereister Familie an der mexikanischen Grenze beendet.



Zuvor hatten mehrere Bundesstaaten den Einsatz ihrer Nationalgarde an der Grenze verweigert. Das Repräsentantenhaus kündigte ein Abstimmung zu der umstrittenen Praxis an. Auch Papst Franziskus verurteilte in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters die Trennung von Familien.

Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, wurden die Familien auseinandergerissen. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden seit Anfang Mai mehr als 2.300 Kinder von ihren Eltern getrennt und in eigenen Auffanglagern in der Nähe der Grenze festgehalten.