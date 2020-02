Die USA wollen einen Machtwechsel in Venezuela herbeiführen. Trump rollt dem selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó dafür in Washington den roten Teppich aus.

Trump sagt Venezuelas Interimspräsidenten Guaidó Unterstützung zu

(dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Venezuelas selbsternanntem Interimspräsidenten Juan Guaidó bei seiner Ansprache zur Lage der Nation weitere Unterstützung zugesagt. Die Tyrannei von Venezuelas sozialistischem Präsidenten Nicolás Maduro werde "zerschlagen und gebrochen" werden, versprach Trump am Dienstagabend (Ortszeit) vor dem US-Kongress. Guaidó sei "der rechtmäßige Präsident Venezuelas".



Trump wollte Guaidó, der bei der Ansprache zur Lage der Nation in der Loge der First Lady saß, noch am Mittwoch (ab 20.00 Uhr MEZ) zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Ein solches Treffen wird für gewöhnlich nur anderen Staatschefs gewährt.

Es gehe darum zu klären, wie die USA Guaidó weiter unterstützen könnten, um "den Übergang zur Demokratie in Venezuela zu beschleunigen", erklärte Trumps Sprecherin Stephanie Grisham. Die "illegitime Diktatur" in Venezuela müsse überwunden werden, um dem Land zu "einer demokratischen und wohlhabenden Zukunft" zu verhelfen.

Die USA und viele Verbündete wollen Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro zum Rückzug bewegen und haben stattdessen Guaidó anerkannt. Dieser hatte sich im Januar vergangenen Jahres selbst zum Interimspräsidenten ernannt und kämpft seitdem mit Maduro um die Macht. Nach der anfänglichen Erwartung eines schnellen Wechsels in Caracas mit Hilfe des venezolanischen Militärs, waren die Bemühungen der Trump-Regierung um den Abtritt Maduros zuletzt in den Hintergrund gerückt.



Vor dem Kongress betonte Trump: "Sozialismus zerstört Nationen, aber erinnern Sie sich immer daran, dass Freiheit die Seele vereint." Alle Amerikaner stünden hinter dem venezolanischen Volk bei dessen Kampf für Freiheit, sagte er unter Beifall seiner Republikaner und der Demokraten. Trump hatte Guaidó überraschend zur Ansprache zur Lage der Nation im US-Repräsentantenhaus eingeladen.

Guaidó spricht Maduro die Legitimation als Staatschef ab, weil dessen Wiederwahl nicht demokratischen Standards entsprochen habe. Er konnte sich bislang nicht gegen Maduro durchsetzen - vor allem, weil das Militär weiter zum Präsidenten hält, ebenso Russland und China. Das ölreiche Venezuela ist unter Maduros Führung und harten US-Sanktionen unter anderem gegen das venezolanische Finanzsystem, den staatlichen Ölkonzern PdVSA und die Maduro-Regierung in eine dramatische Wirtschaftskrise geraten; viele Menschen sind außer Landes geflohen.