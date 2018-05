Das für den 12. Juni geplante Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un in Singapur wird nicht stattfinden. Der US-Präsident hat dem nordkoreanischen Machthaber abgesagt

Trump sagt Treffen mit Kim Jong Un ab

(dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den für den 12. Juni mit Hochspannung erwarteten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Das schrieb Trump in einem Brief an Kim, den das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlichte.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Ton zwischen beiden Ländern weiter verschärft. Sowohl Kim Jong Un als auch Donald Trump hatten mit einer Absage der Gespräche gedroht.



Nordkorea hatte noch am Donnerstag einen ersten Schritt zum Abbau seines Atomprogramms unternommen. Das Atomtestgelände im Nordosten des Landes ist Berichten zufolge gesprengt worden.



Mehr Informationen in Kürze.