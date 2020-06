Trump rastet über Bolton-Buch aus

Nach dem Durchsickern vernichtender Details aus dem Buch John Boltons an die US-Medien nennt der US-Präsident Donald Trump seinen Ex- Sicherheitsberater einen “Lügner”.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Der Präsident wütete noch mitten in der Nacht auf Twitter gegen das konservative Urgestein mit dem markanten Oberlippenbart. Nachdem er John Bolton in einem Interview mit Sean Hannity auf seinem Haussender Fox und gegenüber dem “Wall Street Journal” als “Lügner” denunzierte, der “von allen im Weißen Haus gehasst wurde”, beschimpfte Trump ihn kurz nach Mitternacht als “Durchgeknallten”, der in seinem Buch Geschichten erfunden habe.

Brisante Details

Selbst für Trumps eigene Standards fiel die Reaktion auf die zuvor an die Öffentlichkeit gelangten Einzelheiten aus dem Buch “The Room Where It Happened" (Der Raum, in dem es geschah) heftig aus ...